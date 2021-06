Así reaccionó M’Balia a las acusaciones de homofobia contra Lidia Ávila

M'Balia fue cuestionada sobre la supuesta homofobia de su ahora ex compañera de grupo (Foto: Archivo)

Desde hace unos días trascendió información sobre los supuestos motivos tras la salida de Lidia Ávila de OV7. Se ha dicho que la cantante de 41 años no quiso seguir compartiendo escenario con M’Balia debido a la relación amorosa que tiene en la actualidad.

Ahora, en una entrevista recuperada por el canal de YouTube de Edén Dorantes, la hermana de Kalimba fue cuestionada sobre este supuesto hecho. No obstante, la “mulata” (como la apodan sus compañeros de grupo) no quiso dar muchos detalles sobre el tema.

Aclaró que había temas que sólo debían quedarse en lo personal y que a ella nunca le han dicho directamente algo negativo. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó la atención: “Ahora... te puedo decir que a mí no me ha llegado nada. De ‘oídas’ me han llegado varias veces varias cosas”.

La cantante no quiso dar detalles, pero sí dejó entrever que ha escuchado "cosas" (Foto: Instagram @mulatamarichal)

De cualquier modo, a pesar del énfasis que puso en los rumores que ha escuchado, M’Balia quiso restarle importancia puesto que estaba consciente de que no podía dar por hecho nada si no tiene pruebas.

En enero de 2021, M’Balia compartió una foto donde presenta entre líneas a su pareja y destapa que está iniciando una nueva relación tras más de un año de haberse divorciado del padre de sus hijos. Poco después se dio a conocer que esta persona con la que inició una relación, es un hombre identificado en Instagram como Gatto Tinajero, quien mantiene su cuenta privada.

Desde entonces ha sido posible ver algunos de los comentarios que comparte la pareja a través de redes sociales. La hermana de Kalimba no duda en demostrar su amor por su ahora compañero y prueba de ello fue en una publicación en la que lo felicitó por su cumpleaños:

Desde hace meses se sabe que M'Balia comenzó una relación amorosa con alguien más luego de su divorcio (Foto: Instagram @mulatamarichal)

“Y la vida nos sorprende a los 40… Amor, muchas felicidades, que no se acaben las risas y los vivas en plenitud… las mejores sorpresas están adelante (…) Te amo mucho. Te amo mucho, mucho corazón. Prepárate para un año fuera de serie, el primero de tus siguientes 40, conserva las risas y devórate la vida #Alex #Koala #MyMan #MyGuy”, escribió M’Balia.

Sin embargo, tiempo después comenzó a circular información sobre que supuestamente la pareja de la cantante es un hombre transexual. Hasta la fecha ninguno de los integrantes del grupo pop se han pronunciado al respecto, y M’Balia se ha limitado a seguir compartiendo su felicidad con su novio.

Lidia Ávila finalmente se pronunció sobre sus acusaciones de homofobia (Foto: lidiaavila / Instagram)

Lidia Ávila se defiende de acusaciones

Esta semana la revista TV Notas aseguró que Lidia Ávila había roto relaciones con OV7 y en especial con M’Balia, pues supuestamente no estaría de acuerdo con la nueva relación sentimental de la cantante.

Según lo dicho por el portal de espectáculo, la “mulata” confrontó a su todavía compañera por la actitud grosera que estaba teniendo. A esto Ávila estalló y le dijo que no toleraba que ahora mantuviera una relación amorosa con una mujer y es por ello que no quería tener contacto con ella, ya que se sería muy mal visto por su familia.

Recientemente la cantante hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse al respecto. En una publicación de Instagram quiso mandar un mensaje en el que no dijo nombres, ni señaló de forma directa a nadie. No obstante, fue muy clara:

En su mensaje, la también conductora pareció ofendida de que le levantaran falsos (Foto: Yordi Rosado / Youtube - captura de pantalla.)

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, escribió primero en la postal.

También sorprendió al pedir que no le levantaran falsos. Si bien no se mostraba enojada u ofendida en su mensaje, seguía siendo directa: “No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres”, añadió.

