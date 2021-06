“Que Dios lo perdone”: así respondió Verónica Castro a Manolo Caro por su salida de “La Casa de las Flores”

Verónica Castro aclaró las razones por las cuales decidió salir de la serie, desmintiendo a Manolo Caro (Fotos: La casa de las flores/Netflix // Instagram @manolocaro)

La serie que hoy triunfa con su película, La Casa de las Flores, tuvo que continuar sin Verónica Castro desde la primera temporada, pues ella había asegurado que no logró llegar a un acuerdo con Manolo Caro, el director. Hoy, tras las declaraciones de Caro sobre la salida de la actriz, en las que la desmintió, la también cantante aclaró las razones por las que no aceptó continuar siendo parte de la familia De la Mora, incluso tachando al cineasta de mentiroso.

Debido al estreno de la película La Casa de las Flores, Caro fue cuestionado por el programa Chismorreo sobre cómo fue mantener al personaje de “Virginia” dentro de la historia a pesar de que Castro no aceptó continuar.

“Yo a Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa, ya lo puedo decir con la distancia, cuando ella decide dejar la serie. Mi pretensión nunca fue llenar [...] mi intención es que se le hiciera justicia al personaje, no a la actriz”, dijo el cineasta, recordando cómo en 2019 Castro le dijo adiós a su papel.

"Virginia de la Mora" falleció al final de la primera temporada de "La Casa de las Flores"; Castro decidió no seguir con el papel con voz en off (Foto: Netflix)

Y es que dentro de la segunda entrega de la serie sorprendió que la interprete de Mala noche, no! brilló por su ausencia, por lo que trascendió que ella no habría aceptado seguir porque no quería que su participación sólo consistiera en su voz en off, pues para ella siempre “es todo o es nada, ya sabes que así soy yo”, dijo en entrevista para Ventaneando hace dos años.

Pero en Chismorreo, hace dos días Caro desmintió esta versión de los hechos y lanzó la propia, pues sostiene que Verónica permitió que personas a su alrededor la mal aconsejaran debido a que “Virginia de la Mora” no había tenido el impacto en el público que ella hubiese querido, dejándola por abajo de Cecilia Suárez.

“Verónica en ese momento estaba rodeada de gente que la mal aconsejó terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más, cuando realmente, si eres Verónica Castro, yo creo que no te tienes que preocupar de nada en la vida, más que disfrutar tu carrera, disfrutar lo que haces y cómo te quiere público”, aseguró Caro.

Manolo Caro aseguró que Verónica Castro decidió no continuar en "La Casa de las Flores" por haber sido opacada (Video: Twitter/@ChismorreoTv)

Debido a los comentarios del director, la actriz salió en su defensa a través de su cuenta en Twitter; sostiene que las razones por las que no aceptó seguir en la segunda temporada de la serie fueron que “Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta, y eso fue lo que no acepté”, escribió Castro.

Minutos después de su primer tuit, el cual recibió muchas respuestas apoyándola, escribió otro mensaje a sus seguidores en donde dejó claro cómo concibe a Manolo después de las declaraciones que hizo en el programa: “Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga”.

Verónica Castro lanzó dos tuits en los que se posicionó respecto a las declaraciones de Manolo Caro (Foto: Captura de pantalla Twitter/@vrocastroficial)

Durante las promociones del estreno de la segunda entrega de La Casa de las Flores, Caro había declarado que comprendía las razones por las cuales Verónica no había aceptado continuar en su proyecto, pues no le convenía si no ella no mostraba su cara;

“Ella tenía muy claro que si seguía, tenía que ser a full; si no era así, no le convenía. Y yo lo acepté y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación”, subrayó en ese momento el director.

