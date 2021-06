Conductora de “Netas Divinas” habría dado positivo a COVID-19, según reportes

Una de las conductoras de "Netas Divinas" podría tener COVID-19 (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Esta tarde el periodista de espectáculos Álex Kaffie anunció que una de las anfitrionas de Netas Divinas dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que las grabaciones del programa se verán suspendidas.

A través de su cuenta de Twitter fue que Kaffie, quien se ha caracterizado por lanzar algunas de las exclusivas del mundo de la farándula, aseguró que Netas Divinas se detendrá por un tiempo debido al contagio de una de sus integrantes, pero no mencionó de quien se trata.

“Las grabaciones de ‘Netas Divinas’ han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de COVID-19″, escribió.

Kaffie anunció la noticia a través de sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

El programa es conducido por Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magun y Consuelo Duval, ninguna de ellas ha hecho algún comentario al respecto.

Anteriormente dos de las cuatro presentadoras ya habían contraído COVID-19; Consuelo Duval anunció en octubre que se había contagiado y su recuperación no estaba siendo tan buena como lo habría deseado, por lo que constantemente tuvo que acudir con médicos para recibir atención y mejorar su estado de salud.

Duval dio positivo cuando estaba grabando el programa ¿Quién es la máscara?, en donde otros participantes también se contagiaron, como lo fue Yuri. La enfermedad hizo que la actriz pensara que incluso su vida llegaría a su fin porque su cuerpo no soportaría los estragos ya conocidos del COVID-19.

Así anunció Duval estar libre de COVID-19 (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

“Lo llegué a pensar y dije ‘qué bonita vida tuve’. O sea, si ya es mi tiempo, qué bonita vida tuve, qué bonito lo que logré, qué bonito que mis hijos tuvieron una madre que los sacó adelante y si ya es mi momento, lo hice bien”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

La enfermedad principalmente se alojó en su cerebro, por lo que en las noches veía luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos, además de que no lograba concentrarse ni en una conversación normal, por lo que se dispuso a visitar distintos médicos para que su organismo que recuperara completamente.

“Lo único que me acuerdo es que en una de las noches me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de ésta’. Hasta me dan ganas de llorar, pero sí dije ‘voy a salir de ésta’”, relató Duval.

Daniela Magun también se contagió de COVID-19 en octubre del año pasado (Foto: Instagram/@danielamagun)

La otra anfitriona que también se contagió en octubre fue Daniela Magun, quien ocultó que padecía la enfermedad hasta semanas después, pues tenía miedo de enfrentar el estigma que hay con las personas que se declaran infectadas de COVID-19, sólo anunció a las personas que trabajan con ella y a sus familiares.

Contrario a Consuelo, tuvo mucha fortuna ya que no padeció mucho de los síntomas sino que fue algo muy tranquilo con pequeñas molestias.

“La verdad fue supe raro, no tengo idea de dónde pude contraerlo, no sé si yo contagié a mis hijos o ellos a mí, pero me considero muy afortunada porque fuimos de los casos leves y bueno, en hermandad con todas las personas que hemos padecido esto”, declaró en entrevista con De Primera Mano.

La ex integrante de Kabah invitó a las personas que no se han contagiado a que no critiquen a las que sí, pues la mayoría están expuestas a pasar por la misma situación y lo que se necesita ahora es que la gente brinde apoyo a los demás, además de tomar consciencia de la pandemia.

