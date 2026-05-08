Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

El Festival Arre 2026 regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana como figuras principales del regional mexicano. - (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El Festival Arre volverá el 5 y 6 de septiembre de 2026 al Autódromo Hermanos Rodríguez con una combinación de figuras consagradas y artistas que representan la evolución del regional mexicano. Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana liderarán un cartel que también abrirá espacio para nuevos nombres del género.

Entre las sorpresas más comentadas aparece Víctor Mendívil, uno de los intérpretes que ha ganado popularidad entre el público joven gracias a una propuesta cercana a los corridos contemporáneos y a los sonidos que dominan las plataformas digitales. Su incorporación confirma el interés del festival por impulsar una nueva etapa musical.

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La edición 2026 mantendrá el formato que convirtió al evento en uno de los más importantes del regional mexicano en Latinoamérica: escenarios de gran formato, producción tecnológica y una mezcla de estilos que conecta con distintas generaciones.

Artistas que forman parte de la nueva escuela del regional mexicano

La lista de artistas del Festival Arre 2026 incluye a representantes de la nueva escuela del regional mexicano, entre ellos Cumbia Pedregal, Kakalo y Franco Rey. - ((Miriam Estrella/Infobae))

El festival Arre 2026 incluye en su cartel a varios representantes de la nueva escuela del regional mexicano. Entre los artistas que forman parte de esta generación y que estarán presentes en el evento destacan:

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Cumbia Pedregal

Damaris Bojor

Delilah

Destino

Eddy

El Junte Sabanero

Franco Rey

Joaquín Coronel

Jorge Tapia

Juanpa Salazar

Juanchitto

Kakalo

La Coreañera

Marcos Villalobos

Mar Solís

Mosmo

Nueva H

Pasabordo

Plan de Escape

Regulo Caro

RIA

Santiago Martell

Yng Naz

La nueva ola del regional mexicano quiere dominar los festivales

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

El crecimiento del regional mexicano en la Ciudad de México abrió espacio para artistas jóvenes que hace algunos años parecían lejanos a los grandes escenarios de festivales. El Arre se transformó en una plataforma clave para acercar nuevas propuestas a miles de asistentes.

En ediciones anteriores, figuras como Peso Pluma, Junior H y Fuerza Regida marcaron el cambio dentro del género al atraer a un público más joven y digital. Ahora, la expectativa gira alrededor de quiénes serán los próximos nombres capaces de provocar ese mismo impacto.

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La mezcla entre corridos tumbados, banda, norteño y sonidos más actuales ayudó a renovar la imagen del regional mexicano, especialmente entre las nuevas generaciones que hoy consumen el género como parte de la cultura popular del país.

La CDMX se consolidó como territorio del regional mexicano

Miles de asistentes disfrutan del vibrante ambiente del Festival Arre en la Ciudad de México, con escenarios iluminados y una energía musical contagiosa. (Festival Arre: Instagram)

Desde su nacimiento en 2023, el Festival Arre logró posicionarse como uno de los encuentros musicales más importantes para el regional mexicano. Su expansión quedó demostrada con la edición realizada en Monterrey durante 2025, donde reunió a miles de asistentes por día.

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El impacto del festival también cambió la relación del género con la capital mexicana.

Lo que antes parecía limitado a ciertos públicos ahora forma parte de los eventos más masivos y comentados dentro de la industria musical nacional.

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