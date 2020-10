“Si ya es mi tiempo, qué bonita vida tuve”: Consuelo Duval anticipó lo peor cuando el COVID-19 se alojó en su cerebro

Comentó que desde que conoció el diagnóstico positivo tuvo miedo (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Completamente recuperada de la COVID-19 que le fue diagnosticada hace unas semanas, la actriz Consuelo Duval abrió su corazón para contar el profundo temor que sintió tras enterarse del padecimiento que se alojó en su cerebro y que le provocó alucinaciones, según Galilea Montijo.

La comediante asistió a la presentación del reality show ¿Quién es la máscara?, donde contó lo difícil que le resultó enfrentarse a la enfermedad, cuya carga viral fue alta en su organismo.

Duval mencionó a los medios de comunicación, que la idea de la muerte sí le cruzó por la mente, lo que afortunadamente no ocurrió.

“Lo llegué a pensar y dije ‘qué bonita vida tuve'. O sea si ya es mi tiempo, qué bonita vida tuve, qué bonito lo que logré, qué bonito que mis hijos tuvieron una madre que los sacó adelante y si ya es mi momento, lo hice bien”, confesó con el semblante sereno ante el cuestionamiento.

Completamente recuperada de la COVID-19 que le fue diagnosticada hace unas semanas, la actriz Consuelo Duval abrió su corazón para contar el profundo temor que sintió (Foto: Instagram@consueloduval)

La panelista del programa conducido por Omar Chaparro comentó que desde que conoció el diagnóstico positivo tuvo miedo: “Era una enfermedad a la que le tenía terror y me alcanzó, por lo que me quedé paralizada. A parte la chava que me mandó el resultado escribió ‘lo siento mucho’, ahí sentí que las patitas se me doblaban”.

“Luego (el análisis) decía positivo y carga viral muy alta”, añadió la actriz de 51 años.

El padecimiento sí golpeó de manera fuerte a la actriz que da vida a “La Nacaranda”, ya que se instaló en una zona de su cuerpo que afectó todo su desenvolvimiento.

“Se me alojó en el cerebro, entonces en las noches tenía como luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos. Lo único que me acuerdo es que en una de las noches me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de ésta’. Hasta me dan ganas de llorar, pero sí dije ‘voy a salir de ésta’”, recordó sobre los momentos más turbios de su enfermedad.

Tras conocer las palabras de la ex integrante de La hora pico, la conductora de Hoy, Galilea Montijo, ofreció su opinión y dio a conocer más detalles de la enfermedad.

“A la Duval lo que le pasó es que se le inflamaron muchos órganos de su cuerpo, entre ellos el cerebro. Entonces imagínate tener el cerebro inflamado y por eso eran las alucinaciones. Sí hay que cuidarse mucho, por favor”, comentó.

Consuelo Duval y Omar Chaparro se contagiaron dentro de los foros de Televisa

Consuelo Duval y Omar Chaparro se contagiaron dentro de los foros de Televisa, donde graban los episodios del programa ¿Quién es la máscara?

Esta emisión se transmitirá cada domingo a partir del 11 de octubre en el canal Las Estrellas de Televisa, vuelve a ser liderado por Omar Chaparro, y los investigadores que tendrán que adivinar quiénes se esconden detrás de los disfraces serán una vez más Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y, por primera vez, Juan Pablo Zurita.

Sobre el tema de los contagios de COVID-19, fueron precisamente el presentador Omar Chaparro y la actriz Consuelo Duval quienes aseguran que todo fue controlado y gracias a los protocolos de seguridad que llevaron a cabo no hubo más contagios.

Por su parte, la más interesada en ello fue Yuri, quien según aseguró el productor Miguel Ángel Fox, no paró de preocuparse por la sanidad del set de grabaciones. “Yo soy la más grande, tenía que protegerme”, comentó entre risas la cantante.

Finalmente, el productor comentó que no hubo necesidad de cambiar la dinámica del programa pero sí la producción y que se tratará de una temporada inolvidable.

Con información de EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Un día nos vamos a casar”: Consuelo Duval mostró su amor por Roxanna Castellanos en medio de su contagio de COVID-19

Consuelo Duval confirmó que dio positivo a COVID-19: “Mi mundo se desbarató”

“Recuperándonos de este bicho”: Omar Chaparro habló tras su contagio de COVID-19