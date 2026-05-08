Movimiento Ciudadano anuncia acciones legales contra la SEP por cierre anticipado del ciclo escolar

“No tienen propuestas ni proyecto, ni una sola política pública que proteja a la niñez mexicana, y a las personas cuidadoras” sentenció la legisladora. (Infobae México)

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y la diputada Laura Ballesteros, anunciaron que tomarán medidas legales ante la decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el cierre del ciclo escolar en el marco del Mundial 2026.

La tarde del 7 de mayo, la SEP dio a conocer que el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 tendrá cambios significativos: las clases concluirán un mes antes de lo que se tenía previsto.

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Las razones que dio la secretaría fueron: clima y la realización del Mundial 2026, que coincide con esas fechas.

Ante esta noticia, el dirigente de Movimiento Ciudadano y la diputada Laura Bellesteros se posicionaron en contra de la decisión de la SEP y denunciaron una violación a los derechos humanos de los niños.

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Laura Ballesteros anuncia amparos para revertir esta medida

La diputada emecista advirtió que si el Gobierno Federal decide avanzar con esta medida, la cual consideran un atropello a los derechos de las niñas, niños y familias trabajadoras, se emprenderán acciones legales.

A través de sus redes sociales, la diputada consideró que “la educación de nuestros hijos y la dinámica familiar no es moneda de cambio de ningún político mediocre”, aseveró.

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“No tienen propuestas ni proyecto, ni una sola política pública que proteja a la niñez mexicana, y a las personas cuidadoras” sentenció la legisladora.

En contraste, representantes de Movimiento Ciudadano reiteraron su propuesta de establecer un apoyo económico destinado a quienes desempeñan tareas de cuidado.

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Por su parte, el dirigente emecista anunció que presentarán formalmente una propuesta para que el gobierno otorgue una compensación económica a las personas cuidadoras que se harán cargo de millones de niñas y niños a partir del fin del ciclo escolar. (X: @AlvarezMaynez)

Jorge Álvarez Máynez anuncia que pedirá remuneración al Gobierno

Por su parte, el dirigente emecista anunció que presentarán formalmente una propuesta para que el gobierno otorgue una compensación económica a las personas cuidadoras que se harán cargo de millones de niñas y niños a partir del fin del ciclo escolar.

Esta iniciativa surge ante la necesidad de reconocer la labor fundamental que realizan quienes asumen el cuidado de menores durante el periodo vacacional que será ampliado en el marco del Mundial 2026 de a lo anunciado por la SEP.

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La propuesta sostiene que el trabajo de cuidados debe ser remunerado, ya que representa una función clave para el bienestar de la infancia y el equilibrio de las familias.

Señaló que la compensación permitiría apoyar a quienes asumen esta responsabilidad, especialmente en contextos donde se incrementan las tareas de atención y acompañamiento tras el cierre de las actividades escolares.

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Sheinbaum plantea que es todavía una propuesta pero Mario Delgado confirma que será real

Durante la mañanera de este 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que era todavía una propuesta y que debía de analizarse.

“Sí, es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen, eh, los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el mundial, principalmente. Entonces, se tomó esta propuesta”, explicó.

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No obstante, horas después el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que se trataba ya de una medida oficial y que las clases terminan en todo el país el 5 de junio.