Daniela Magún reveló porqué ocultó que había padecido de COVID-19

La cantante dio a conocer que padeció COVID-19 hace tres semanas (Foto: Instagram @danielamagun)

La cantante Daniela Magún reveló las razones por las cuales no comunicó que había dado dado positivo a COVID-19, no sólo ella sino sus hijos también. Y es que según la cantante, había padecido la enfermedad apenas hace unas semanas.

La actriz afirmó que le dio miedo tener que enfrentar el estigma que hay con las personas que se declaran infectadas de COVID-19, por lo que eso la llevó a ocultar que padecía la enfermedad, además de que señaló que tuvo mucha fortuna ya que no padeció mucho de los síntomas sino que fue algo muy tranquilo con pequeñas molestias. Así lo dijo en una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano:

La verdad fue supe raro, no tengo idea de dónde pude contraerlo, no sé si yo contagié a mis hijos o ellos a mí, pero me considero muy afortunada porque fuimos de los casos leves y bueno, en hermandad con todas las personas que hemos padecido esto

Daniela Magún criticó que haya tanta crítica a los infectados antes que empatía hacia los infectados de COVID-19 (Foto: Instagram @danielamagun)

Fue por esto que decidió no hacer público que se encontraba enferma, pues no quiso generar empatía o lástima por su situación, y para no llamar la atención de forma innecesaria:

Nunca quise compartirlo para no generar este exceso de empatía, o el ‘ay pobrecita de mí’, a seguirnos cuidando y a no bajar la guardia. Decidí avisar hasta que habíamos terminada la cuarentena porque luego la gente reacciona horrible

La ex integrante de Kabah afirmó que le parece sorprendente que estemos en una situación de riesgo y que un haya personas que se dediquen a juzgar y a criticar a la gente que resulta contagiada. Ante esto, la cantante pidió a sus seguidores hermanarse y brindar apoyo a todos los que lo necesiten:

Es increíble en una pandemia todos estamos expuestos, y seguimos juzgando, al final lo importante es hermanarnos, yo tuve mucho el apoyo de una mamá de uno de los amigos de mis hijos y de mis compañeros del grupo

Kabah realizará un espectáculo de Halloween especial para sus seguidores, en donde solicitaran disfraces excepto los relacionados con el COVID-19 (Foto: Instagram @danielamagun)

Sin embargo, la actriz se encuentra completamente recuperada y ya se encuentra lista para asistir a la tradicional fiesta de Halloween de Kabah y aclaró que se hizo una petición especial para que nadie acuda vestido de COVID-19, ya que es una idea muy popular que ha estado cobrando adeptos en estos días. Daniela Magún reveló que el evento será el próximo 30 de octubre en el parque Bicentenario.

De hecho, fue en el mismo programa que la cantante Federica Quijano, que también forma parte de la popular banda, afirmó que se tiene prohibido hacer una referencia ante la enfermedad que ha costado alrededor de 85 mil fallecidos en lo que va de toda la pandemia en México.

Relacionado con esto, el grupo dijo que no tiene pensado cancelar ese festejo pues ya tienen preparadas distintas rifas y premios que tendrán para sus seguidores, sin embargo sí requerirán que el público use las medidas de seguridad para evitar que se contagien de COVID-19. Así lo dijo Federica Quijano:

El cubrebocas tiene que ser parte del disfraz, tienen que incluirlo como parte de, y la verdad, como una muestra de respeto a todas las personas que han padecido eso, está prohibido ir disfrazados de COVID-19

Recientemente ha habido un incremento de artistas que han dado positivo a COVID-19, justo el día de ayer se anunció que el conductor de Televisa, Mauricio Barcelata, también dio positivo a la enfermedad. Lo mismo sucedió con la actriz Chantal Andere, quien también dio positivo a la enfermedad.

