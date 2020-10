Otro contagio en “Imperio de Mentiras”: Alejandro Camacho habría dado positivo a COVID-19, según Alex Kaffie

El actor Alejandro Camacho habría dado positivo a COVID-19, según el periodista Alex Kaffie en una de sus columnas. Sin que haya una confirmación directa por parte del actor, por lo pronto se ha dado a conocer que se suspenderán las grabaciones de Imperio de Mentiras, telenovela de Televisa.

"El miércoles le informaba en esta columna que Televisa había frenado las grabaciones de Imperio de Mentiras debido a que su protagonista Andrés Palacios había presentado síntomas de COVID-19 (situación que ayer fue confirmada por el mismo actor). Pues al caso de Andrés se suma también Alejandro Camacho. Sí, el primer actor, que en Imperio de Mentiras personifica a Eugenio Serrano, está contagiado de coronavirus. Por ende las jornadas de trabajo en dicha producción seguirán detenidas, escribió Kaffie en su columna de El Heraldo de México.

Camacho no ha confirmado el contagio, pero de resultar cierto sería el segundo caso dentro del proyecto. El propio Kaffie ya había revelado el contagio de Andrés Palacios, el protagonista, quien lo confirmó así al hablar de sus síntomas:

Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado... así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto