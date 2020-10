“Me sentí en riesgo”: Consuelo Duval reveló las secuelas que padece tras infectarse de COVID-19

La actriz y comediante Consuelo Duval reveló hace un par de semanas que había dado positivo a Covid-19 lo que le había hecho pasar un muy mal rato debido a que le trajo una crisis que casi la hunde en la depresión.

Ahora que ya se ha recuperado y que ha regresado a sus actividades dentro de los proyectos de Netas Divinas y de ¿Quién es la máscara? sin embargo no todo ha sido conforme al plan de la actriz ya que su recuperación no se ha dado como pensaba. Desgraciadamente para ella, el COVID-19 le afectó más de la cuenta y ha tenido que recibir una atención médica constante.

Fue a través de una entrevista hecha por la conductora al programa Sale El Sol, que Consuelo Duval reveló que sigue asistiendo a terapias médicas para poder mejorar las condiciones de su enfermedad. La conductora dijo que el virus se alojó en su cerebro, por lo que ha tenido diversos problemas con el sueño y su energía.

Sí, tengo secuelas. Tengo como un poquito de dispersión mental. Me estás platicando algo y me voy a otra cosa

Y es que, entre los síntomas que tiene Consuelo Duval fue que se dio cuenta de que su estado de salud no es tan bueno como pensaba por lo que decidió seguirse sometiendo a análisis médicos con el fin de mejorar su calidad de vida y de poder ver qué daños le causó el virus a nivel general:

A veces de la nada me dan muchas ganas de dormirme y, mira, después de esto estoy poniendo mucha atención en mi salud. Ayer fui a un doctor, hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable porque me espantó mucho, me sentí en riesgo

En la entrevista la conductora no sólo se concentró en el tema de la salud sino que también se refirió a su hijo, Michel Duval, con quien compartirá escena en el proyecto “Herederos por accidente”. Así lo dijo Consuelo:

Este muchachito, hijo mío y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, entonces yo le pedí a Dios cada mañana que no me ganara la mamá, que pudiera respetar su proceso porque por eso se fue a estudiar a Los Ángeles actuación, por eso se fue a Nueva York

Recordemos que la actriz dio positivo a COVID-19 durante su estancia en el programa “¿Quién es la máscara?" junto con su compañero Omar Chaparro. La enfermedad no solamente le causó problemas físicos sino que también afectó su estado de ánimo, pues pensó que sería el final de su vida y entró en crisis pero decidió enfrentar el problema con todo:

Lo llegué a pensar y dije ‘qué bonita vida tuve’. O sea si ya es mi tiempo, qué bonita vida tuve, qué bonito lo que logré, qué bonito que mis hijos tuvieron una madre que los sacó adelante y si ya es mi momento, lo hice bien (...) Se me alojó en el cerebro, entonces en las noches tenía como luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos. Lo único que me acuerdo es que en una de las noches me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de ésta’. Hasta me dan ganas de llorar, pero sí dije ‘voy a salir de ésta’