Danna Paola presentó su nueva canción “Mía”

La cantante mexicana estrenó nueva canción (Foto: captura de pantalla de YouTube).

Adiós a los corazones rotos y al desamor, Danna Paola inició una nueva era en su carrera con el lanzamiento de su más reciente canción MÍA. Para la cantante, su tema no solo marcó el inicio de otra etapa en su música, sino que le dio la bienvenida a la nueva mujer que “ya no llora por nadie” y que “tiene la necesidad de gastarse los labios”, pero sin enamorarse de nadie.

El tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y salió a la par del videoclip, el cual fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche. No es la primera vez que el director y Danna trabajan juntos, él fue la mente detrás de la imagen y el video de Mala Fama.

MÍA fue escrita por la intérprete junto a Pablo Martín, mientras que la producción musical corrió a cargo de del dúo estadounidense The Swaggernautz, del argentino Pablo Valda y Pablo Marín. La melodía combinó aspectos del pop con ritmos urbanos y, después del primer coro, Danna Paola cantó en inglés, un aspecto que se ha vuelto un sello en sus canciones.

El video fue rodado en España (Foto: captura de pantalla de YouTube).

Por la mañana, la también actriz expresó su emoción ante su nuevo proyecto en el programa de variedades, Hoy: “es una canción nueva que marca una nueva etapa en mi carrera. Es súper especial para mí, la compuse después de tener un bloqueo mental artístico por no poder componer, después de lanzar mi último álbum Knockout en febrero y me emociona mucho, es un proyecto que tiene todo mi corazón y toda mi dedicación y horas de trabajo”.

“Fui a mi propio entierro y vi cómo las flores renacían”, escribió la intérprete en Valientes, canción que sacó en 2017, pero que los fanáticos han traído de vuelta porque al inicio del más reciente video, se puede ver como Danna Paola se encuentra reposando en un ataúd, esperando el beso de amor verdadero; sin embargo, sale corriendo dando a entender que no necesita de nadie para ser ella.

Danna Paola explicó que abandonó Élite para dedicarse de lleno a su carrera (Foto: Instagram @danna_paola._)

La nueva era musical salió a horas de que se estrene la más reciente entrega de la serie de Netflix, Élite, donde una de las grandes ausentes en la trama será Lucrecia, personaje al que le dio vida Danna Paola durante 24 episodios, divididos en tres temporadas.

Durante la entrevista que concedió este día en el programa matutino, la intérprete de Oye, Pablo fue cuestionada sobre cuáles fueron las razones por las que no regresó a la nueva temporada. Con tranquilidad, contó que decidió centrarse en su carrera musical.

Palabras muy similares a las que dijo el pasado mes de marzo en el programa español, El Hormiguero 3.0, donde confesó que la excesiva carga de trabajo la hizo tomar la decisión de alejarse de la actuación y apostar por su música, después del boom que le significó su sencillo Mala Fama.

“Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”, relató e hizo hincapié en lo desgastante que fue no podar el ciento por ciento de sí en los proyectos que la apasionan.

