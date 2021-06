El emotivo reencuentro virtual de Danna Paola y Violeta Isfel en “Hoy”: “Sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón”

Fotos: @violetaisfel / @dannapaola

La presencia de Danna Paola en Hoy causó gran conmoción porque significó su regreso a Televisa, empresa en la que se encumbró como una de las artistas infantiles más importantes de México. Pero algo que llamó la atención fue el emotivo reencuentro virtual que protagonizó al lado de Violeta Isfel, su compañera en Atrévete a soñar, una telenovela que aún es recordada por sus fanáticos a pesar de que se estrenó hace más de una década.

El momento fue transmitido esta mañana durante el programa de revista, cuando se hacía un recorrido por la trayectoria de la actriz y cantante de talla internacional. Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Anette Michel acompañaron a la intérprete en esta semblanza en la que resaltó la “rivalidad entre Divinas y Populares”.

Así su audiencia pudo recordar una icónica escena estelarizada por Danna Paola y Violeta Isfel en Atrévete a Soñar, fue así que la actriz que dio vida a “Lu” en Élite confesó que ella hizo casting para este proyecto, pero para encarnar a Antonella.

“Fue un proyecto súper importante en mi vida, fue increíble y lo disfruté muchísimo”, confesó la joven de 26 años antes de escuchar las palabras de su compañera de reparto.

Andrea Legarreta presentó a “alguien muy especial”, lo que dio paso a Violeta a través de un enlace por streaming: “Dannita de mi amor, este es un mensajito especial para ti. Quiero que sepas que te admiro, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto las cosas maravillosas que has logrado. Felicidades, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón”.

Danna Paola se mostró conmovida durante toda la interacción y también le dedicó un mensaje a la también actriz. “Eres una reina, te mando un beso enorme y aunque pasen los años nos vamos a encontrar y te voy a ver con el mismo gusto. En este medio pasen los años uno tiene que estar de la mano y apoyarse entre compañeros toda la vida”, aseguró antes de agradecer a todas las personas con las que ha trabajado y trabajará dentro de Televisa.

Lejos quedó el supuesto veto de Televisa hacia Danna Paola y es que esta mañana arribó con bombo y plantillo a la empresa que la vio crecer y formarse como artista para presentarse ante la audiencia de Hoy, donde le dieron una cálida bienvenida e hicieron un recuento de su trayectoria como estrella infantil.

En esta oportunidad conversó sobre su decisión de abandonar Élite para darle prioridad a su carrera musical, el lanzamiento de su siguiente sencillo Mía y su emoción por estar de vuelta en Televisa, justo después de que se especuló que la televisora la tenía vetada porque se negó a participar en algunas de sus producciones y después colaborar como jueza en la última temporada de La Academia.

“Feliz, muy emocionada, feliz de volver, de verlos, de abrazarlos, por supuesto de saludar a mi México lindo y querido que echaba tanto de menos, porque vengo regresando de España y hoy es un día muy especial para mí, estreno una canción”, comentó al inicio de su participación esta mañana.

La historia de este supuesto veto se remonta a los Premios Juventud de 2020, los cuales se entregaron el 13 de agosto desde el teatro Hard Rock Live en Miami, Estados Unidos. El evento fue organizado y televisado por Univisión en el marco de la pandemia por COVID-19; días después, Televisa retransmitió el evento.

Sin embargo, la televisora de San Ángel recortó la participación de Danna Paola, por lo que muchas personas acusaron a Televisa de censura, en ese momento la cantante interpretó No bailes sola al lado de Sebastián Yatra y también realizó un homenaje a Selena Quintanilla cantando Como la flor.

Además de este recorte en su participación, la periodista Flor Rubio de Fórmula Espectacular aseguró que la actriz de telenovelas infantiles rechazó participar en varias producciones de Televisa y después se unió como juez de La Academia en TV Azteca, acción que hizo especular sobre el veto a varias personas del espectáculo y al público.

