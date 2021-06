“Tengo muchos ligues”: Danna Paola negó haber viajado a Ibiza con un nuevo amor

Hace unos días trascendieron unas fotografías en donde ambos artistas comparten apasionados besos. (Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG)

Hace unos días, la actriz mexicana Danna Paola fue captada a lado del cantante estadounidense Alex Hoyer en las playas de Ibiza, España, disfrutando del día soleado en un yate. Sin embargo, la protagonista de Élite negó sostener una relación formal con él.

“Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no”, respondió para el medio Latinx Now!

La actriz negó haber visto las fotos y que se encuentra disfrutando de su soltería. “Al momento que me vean con un anillo y whatever yo confirmado, sí, pero yo tengo muchos ligues”, contó la también cantante.

Ante los rumores y cuestionamientos sobre su relación con Alex Hoyer, Danna Paola respondió considerando innecesarias las preguntas sobre su vida personal. “¿No puede ser libre uno como mujer?”, cuestionó la intérprete de Idiota en conjunto con Morat.

En las fotografías que han sido difundidas durante los últimos días, se puede observar a ambos artistas recostados sobre la cubierta del buque abrazados y compartiendo un apasionado beso.

Danna Paola porta una camisa blanca, unos shorts de mezclilla y lentes de sol, mientras que Hoyer utiliza una gorra negra, shorts negros y una playera blanca.

La protagonista de Atrévete a soñar presumió el viaje en sus redes donde se le ve con un bikini azul recostada en los camastros y disfrutando del mar y el atardecer, aunque no compartió nada de la compañía de Alex.

Danna Paola compartió fotografías por separado de su viaje a Ibiza, donde fue captada con Alex Hoyer. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

El año pasado, ante esta posibilidad de que la cantante haya estado disfrutando de un nuevo romance, sus fans crearon una cuenta de Instagram donde han recopilado las pistas que dejan al descubierto que se hacen compañía.

“Danna usando el gorro de Álex”, “Usando la misma cadenita”, “Álex subió esta storie y la bota de Danna está al lado”, son algunas de las imágenes que comparten en la cuenta @dannapaola_alexhoyer.

Una de las cosas que más llamó la atención fueron las curiosas indirectas que se mandaron a través de Twitter, en donde Hoyer escribió: “La libertad está donde tu corazón pertenece” y Danna, un par de días después, le respondió: “Pertenecemos... dentro de la libertad”.

Los fans relacionaron lo que Alex Hoyer y Danna Paola postearon en sus redes. (Foto: Instagram)

Por su parte, la revista TvNotas confirmó que los artistas llevaban un par de meses juntos, pero que la famosa cantante no tenía intención de hacer público su romance.

“Se llama Alex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien”, retomó la revista que destapó la fuente.

Según la entrevista, Hoyer y la intérprete de Sodio se conocieron por medio de Saak, un productor y cantautor con el que Danna ha colaborado en varias ocasiones. “Danna está verdaderamente entusiasmada porque él es un chico muy dulce, tierno, divertido y también talentoso”, contó a TvNotas una fuente cercana a la pareja.

Alex Hoyer, es actor y cantante, nacido en Estados Unidos. (Foto: Archivo)

Esta no es la primera vez que se le relaciona sentimentalmente con otros artistas: a inicios de 2020, se le vinculó con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Incluso se llegó a decir que Danna era la culpable del rompimiento del colombiano con la actriz argentina Tini Stoessel.

Sin embargo, ante la polémica, Danna Paola confirmó que estaba saliendo con otra persona, aunque no dijo quien. “Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas”, relató en una entrevista con Javier Poza.

SEGUIR LEYENDO: