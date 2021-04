Por qué Luis Miguel dejó de buscar a Marcela Basteri

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel

El misterio más grande en la vida de Luis Miguel es lo que pasó con Marcela Basteri. Por casi tres años hemos esperado para conocer más sobre el paradero de la mamá del cantante y será en la segunda temporada de su serie biográfica cuando sabremos más de este escabroso capítulo.

IMPORTANTE: Si no has visto el segundo episodio de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

Hay que recordar que en el primer capítulo de esta misma entrega de Netflix, se menciona que Luis Miguel emprende una investigación comandada por Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) para encontrar a su madre, quien desapareció en 1986 después de abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Esta indagación permitió conocer por primera vez la posibilidad de la muerte de Marcela Basteri. El cantante escuchó de voz de “Tito”, su tío, que en la casa de Las Matas, un poblado de Madrid, España, ocurrió “un accidente” y fue Luisito Rey el responsable.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo

Ante esta situación, el equipo de investigación busca intervenir en la propiedad en Las Matas, aunque ya no pertenecía a la familia del artista.

“Podemos entrar sin problemas. Necesitamos tiempo en el jardín para hacer el trabajo”, dijo el agente antes de afirmar que podrían incendiarla o inundarla para lograr su cometido.

Luis Miguel sugiere comprar la casa para continuar con la búsqueda e impedir dañar a los nuevos propietarios de la casa de Las Matas.

El equipo de Mossad le da dos semanas para adquirir el inmueble, pero ante la imposibilidad deciden falsificar las escrituras para ingresar por la fuerza: “Haga lo que se tenga que hacer”.

Esta nueva situación preocupa a Alejandro Basteri, quien recurrió a Hugo López, mánager del cantante, para frenar la desesperada investigación.

Luis Miguel y sus padres, en tiempos felices

“Desde que Mickey habló con Tito está vuelto loco. No duerme, no descansa, está de malas, le gritó a Sergio. No sé qué hacer”, añadió el personaje interpretado por Juanpa Zurita.

López sí intercede y externa sus preocupaciones a Luis Miguel. “Me quedé pensando que nada de lo que encuentres te va a satisfacer y que esto te va a hacer daño. Te tienes que dar cuenta”, indicó el representante, quien además lo cuestionó sobre la posibilidad de encontrar culpable a Luisito Rey y sus consecuencias.

“Cuál verdad. Si Tito dice que fue tu papá y por ahí no fue tu papá sino Tito o alguien más. Te das cuenta cómo es saber quién fue, nunca hay un punto final... El tema es tremendo pero la única verdad es que tu mamá se fue y yo no creo que ella disfrutara viéndote perder tu vida buscándola”, le aseguró.

Hugo platica más de una vez de esta situación: “Tienes que apoyarte en tus amigos, tu familia, tus hermanos, la gente que te quiere, es momento de afectos. ¿Qué sabes de tu hija? Quizá es momento de reconectar”. Ésta es la primera vez que se menciona a la promogénita del intérprete de Ahora te puedes marchar.

Marcela Basteri junto a sus hijos Luis Miguel y Álex

Finalmente, Luis Miguel cede tras ver lo solitario que se encuentra su hermano Sergio. “Ya no quiero que vayan a la casa... les agradezco todo lo que hicieron, pero ya no puedo”, pronunció muy afectado el artista.

Javier León Herrera, autor de tres libros biográficos del cantante y en los que está basada la primera temporada de la serie de Netflix, dio un amplio panorama de las acciones que emprendió “El Sol de México” para buscar a su mamá.

“Sabe todo con respecto al asunto, es todo lo que puedo decir. Todo lo que sucedió, lo sabe fehacientemente... Marcela no va a aparecer”, dijo en entrevista con Ventaneando.

“Luisito Rey jamás le contó a sus hijos lo que había sucedido. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto”, aseguró el periodista y escritor español.

