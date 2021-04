Así terminaron su romance Luis Miguel e Issabela Camil

La ruptura puede verse en el segundo capítulo de esta esperada entrega (Foto: camilasodi_ / Instagram)

Luis Miguel siempre ha sido muy hermético con su vida personal y especialmente con sus amores, aunque ahora en su serie biográfica se han destapado grandes secretos de su intimidad y así ocurrió con los detalles de su romance y ruptura con Issabela Camil, uno de sus primeros y más significativos amores.

El personaje de “Erika” fue interpretado por Camila Sodi y desde los primeros capítulos de Luis Miguel, la serie se le dio gran relevancia, no sólo como uno de los noviazgos más sólidos del cantante, sino también porque es hija del empresario Jaime Camil Garza, quien siempre apoyó al artista y hasta fungió como una figura paterna.

Issabela y Luis Miguel se conocieron desde su infancia, pero fue en su juventud cuando consolidaron una relación que perduró por casi siete años, incluso cuando el cantante tenía una agenda apretada y un éxito arrollador.

Pero será en esta segunda entrega donde veremos el declive de este intenso amor juvenil, justo tras la muerte de Luisito Rey y en medio de la búsqueda desesperada de Marcela Basteri.

La pareja sostuvo un romance juvenil que duró casi siete años

IMPORTANTE: Si no has visto el segundo episodio de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

Desde el primer episodio de esta segunda temporada se ve al artista enfocado en sus problemas familiares, incluso su carrera pasa a un segundo plano, ya que se niega a presentarse en un concierto hasta que no tenga su nuevo material discográfico completo, aunque lo cierto es que su tiempo y mente están destinados a la búsqueda de Marcela.

Este abandono de actividades lo hace distanciarse de la hija de Jaime Camil, quien finalmente decide alejarse por completo porque siente relegada.

La ruptura puede verse en el segundo capítulo de esta esperada entrega y “Erika” aparece decidida, pero también afectada ante el descuido del hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri, quien también sufre con el nuevo rumbo de su vida sentimental.

Ambos personajes se encuentran justo en un punto clave de la historia, la búsqueda de Marcela Basteri, por lo que deciden continuar su vida por caminos separados en medio de una corta pero intensa discusión.

En la serie se muestra el triángulo amoroso entre Issabela Camil, Luis Miguel y de la Madrid (Foto: Netflix)

“Estás muy ocupado y no me contestas las llamadas ¿estamos juntos o no estamos juntos?”, increpó “Eika” a Luis Miguel.

El cantante argumentó que está en medio de la investigación por su madre y bajo el cuidado de sus hermanos menores.

Pero el personaje de Camila Sodi continuó: “Quiero que no me alejes... Me voy a ir Nueva York con Ximena... me invitó y voy a ir. Sí porque no me contestas, no me hablas, no tengo idea en lo que va lo de tu mamá, no sé nada de tus hermanos. ¿Para qué me quedo?”

Luis Miguel al sentirse acorraldo, reaccionó y en lugar de mediar por una reconciliación le dio la razón a su entonces novia. “Tienes razón, no sé para qué te quedas”, concluyó el artista que emprendió un viaje tras este dramático momento.

En 2018, Lucía Miranda, viuda del manejador de Luis Miguel compartió a Quién cómo fue la tormentosa relación que vivió la pareja.

La actriz interpretó a "Erika" en la bioserie de Luis Miguel (Foto: @camilasodi_/Instagram)

“Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía ‘Lucía, ya no aguanto más’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho’. Bueno, se pelearon y no volvieron. Ella se volvió a casar... fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel”, afirmó en aquel entonces Miranda.

La hermana política del actor Jaime Camil actualmente está casada con el diputado federal y ex Garibaldi, Sergio Mayer.

Para despedirse de este proyecto, Camila Sodi dedicó un mensaje a su inspiración: Issabela Camil. “ERIKA. ‘Que nivel de mujer’ @issabelacamil ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme reimaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti. I love you”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: