“Marcela no va a aparecer”: aseguran que Luis Miguel sabe exactamente cuál fue el destino de su madre

El paradero de Marcela Basteri es un misterio para todo el mundo, y aunque se dice que ni sus hijos conocen qué ocurrió con ella, una nueva versión apunta a que Luis Miguel sabe con precisión el destino final de su madre desde hace varios años.

Javier León Herrera, autor de tres libros biográficos del cantante y en los que está basada la serie de Netflix, dio un amplio panorama de las acciones que emprendió “El Sol de México” para buscar a su mamá.

El escritor, quien goza de la aprobación del mismo intérprete, resaltó que no cree que se exponga en Luis Miguel, la serie la situación real de lo que sucedió con Marcela Basteri hace más de 20 años.

“Sabe todo con respecto al asunto, es todo lo que puedo decir. Todo lo que sucedió, lo sabe fehacientemente. Si alguien está esperando que salga a decirlo tajantemente, eso no va a pasar. Marcela no va a aparecer”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Video: Ventaneando

Resaltó que no puede contar muchos detalles de sus conversaciones privadas con los hermanos Basteri, pero aseguró que el tema sí les afecta sobremanera.

“Me consta, fehacientemente que es algo que les duele profundamnte, como es de sentido común”, afirmó sobre la desaparición y supuesta muerte de la madre de Luis Miguel, Alejandro y Sergio Basteri.

Negó que Luisito Rey revelara algo del paradero de Marcela Basteri, pero el cantante se las ingenió para saber más de su mamá.

“Luisito Rey jamás le contó a sus hijos lo que había sucedido. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto”, aseguro el periodista y escritor español.

“No tengo ninguna constancia de ninguna naturaleza de que Luis Rey le pudiera contar nada y menos en su agonía porque estaba en coma inducido, total y absoluto, del que nunca se despertó”, añadió.

Incluso detalló cómo se desarrolló esta investigación sobre el paradero de Marcela Basteri: “Recurrió a investigadores privados, había más, no sólo israelitas y otras nacionalidades, y a partir de eso se elaboró un expediente”.

Al respecto, Javier León Herrera descartó la versión de que la mujer indigente Honorina Montes sea la mamá de Luis Miguel y aprovechó para enviar un crudo mensaje.

“Es imposible que sea Marcela... no se vale desde ninguna perspectiva. Desafortunadamente no va a aparecer Marcela, el mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos, es respetar su memoria y hacer una oración por ella, no hay más”, sentenció.

Se espera que el destino de la mamá de Luis Miguel sea revelado en la segunda temporada de su serie biográfica y que en breve se estrenará por Netflix, esto porque en los avances se ha vislumbrado un poco de este conflicto e incluso el elenco ha revelado algo de esta situación.

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita y quien interpretó a Álex Basteri, contó algunos detalles de la segunda temporada hace unos meses.

Marcela Basteri fue vista por última vez en público en un concierto de Luis Miguel en Buenos Aires (Captura You Tube)

“Van a recibir la pregunta que quedó pendiente en la temporada 1. Sin duda alguna, se responde, se sabe”, comentó en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

La vida y desaparición de Marcela Basteri siempre ha sido un misterio que busca una solución. Desde que dejó de ser vista hace más de dos décadas surgieron deferentes rumores sobre si está escondida en algún lugar de Latinoamérica o fue asesinada, cualquiera de las dos versiones siempre ha estado presente y parece que no se conocerá la verdad a pesar del tiempo.

