“Hasta que me olvides”: esta es la historia de la famosa canción según “Luis Miguel, la serie”

Tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie comenzaron a surgir diversos detalles curiosos en la vida del cantante y así se conoció más sobre la creación del tema Hasta que me olvides, del artista dominicano Juan Luis Guerra, y que pudo traer un poco de confort en la vida del “Sol de México” tras la desaparición de Marcela Basteri.

Aunque hace unos meses Jorge “El Burro” Van Rankin reveló su versión sobre el surgimiento de este éxito de Luis Miguel, la historia de este famoso tema es un punto primordial en el desarrollo del segundo capítulo del proyecto de Netflix, estrenado este domingo con gran expectación.

IMPORTANTE: Si no has visto el segundo episodio de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

De acuerdo con lo presentado en el capítulo titulado “Noche de paz”, el intérprete decide grabar la canción compuesta por Juan Luis Guerra impulsado por la recomendación de Hugo López y otro de sus empleados, personaje que desde el primer episodio cobra gran relevancia: Patricio Robles.

El hallazgo de Hasta que me olvides fue hecho por el personaje interpretado por Pablo Cruz Guerrero y es que Luis Miguel se niega a hacer conciertos o presentaciones en vivo hasta que termine la realización del disco Aries a inicios de los años 90.

Es Patricio Robles quien se dedica a buscar entre los archivos “rechazados” de la disquera un tema ideal y tras escuchar varios tracks encuentra la “canción perfecta” para el estilo y voz del famoso cantante que se enfrentaba a un momento muy duro en su vida personal.

El empleado recién contratado por Hugo López intenta de manera desesperada que Luis Miguel le dé el visto bueno a Hasta que me olvides, pero sólo recibe negativas y regaños por su atrevimiento.

“No me voy a volver a meter en lo que no me toca, te lo prometo, pero esta canción es perfecta para Luis Miguel y no te lo estoy diciendo como su empleado, te lo estoy diciendo como su admirador”, se defendió Patricio después de que fue reprendido por el mánager del cantante.

Este argumento convenció al personaje de César Bordón y así decide convencer a Luis Miguel para grabar el icónico tema musical que hasta hoy es recordado.

“Es el tema por el que insistía Patricio, pienso lo mismo que tú pero es perfecto para el disco. Perfecta, oirla”, aseguró Hugo López y motivó al “Sol” a darle el visto bueno.

Hasta que me olvides fue grabada por Luis Miguel, según su serie biográfica, después de suspender la búsqueda de Marcela Basteri, por lo que con mucho dolor, aceptó que tenía que continuar con su vida.

“Tienes razón, hay que mirar hacia adelante. Pero nunca voy a perder la esperanza, nunca, le voy a dedicar todo a mi madre”, dijo convencido el protagonista de la mediática serie.

Fue así que Luis Miguel comenzó a confiar en Patricio. “Es una joya y más en esta época para mí”, dijo el joven Luis Miguel haciendo referencia a la ausencia de su madre.

El famoso tema es interpretado por Diego Boneta como una despedida hacia Marcela Basteri y la bienvenida a otro personaje emblemático: Michelle Salas.

Fue en enero pasado cuando Jorge “El Burro” Van Rankin, gran amigo de juventud de Luis Miguel, reveló su versión de la historia de Hasta que me olvides.

De acuerdo con el conductor de Miembros al aire, el tema fue escrito por Juan Luis Guerra especialmente para “El Sol de México” en la casa de Jaime Camil Garza en Acapulco, Guerrero.

“Llegó a comer y sentado en la escalera de la casa llamó a Mickey y escribió una canción que tenía en la mente, era la de Hasta que me olvides”, confesó “El Burro”.

“Yo estaba sentado al lado de los dos... Luis Miguel la escuchó y dijo no ma…”, añadió en uno de los programas de Unicable.

A pesar de las diferentes historias, no se puede negar que esta canción sí significó un gran éxito en la vida del cantante. Fue incluida en su noveno álbum de estudio, Aries, y se convirtió en el número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos, el décimo tema del intérprete en llegar a ese puesto.

