De César Bordón a Macarena Achaga: guía completa para saber quién es quién en Luis Miguel, la serie

Luis Miguel La serie (Foto: Instagram @luismiguellaserie)

La espera terminó, Luis Miguel, la serie por fin develará los grandes misterios en la vida del artista en dos líneas de tiempo muy claras: los años noventa y su vida madura hace casi 15 años.

Durante esta temporalidad existirán varios personajes que dejan una huella importante en la vida del intérprete de Por debajo de la mesa y los actores que participaron en este melodrama compartieron con Infobae México su experiencia al participar en la serie biográfica de Netflix que se estrenará la noche de este domingo.

Diego Boneta es Luis Miguel

El actor comentó que esta temporada significó un gran reto actoral y es que fue requerido para darle vida al cantante tanto en el año 1992 como en el 2005.

“Fue crear a dos personajes distintos, porque es Luis Miguel en un tiempo pasado y otro en el tiempo presente. Para mí era súper importante que se sintiera como dos personajes distintos con una diferente corporalidad, con una diferente voz, porque vas viendo como él va cambiando y a lo largo de la temporada ver cómo el joven se va convirtiendo en el adulto, entonces eso fue el mayor reto, fue un reto actoral mucho mayor que el de la primera temporada, sobre todo porque a nivel práctico sí me toca salir de ambos personajes”, comentó en la entrevista.

Diego recordó que se valió de los prostéticos para concretar su transformación y le ayudó a ponerse en la piel del cantante en ambas líneas de tiempo.

Macarena Achaga es Michelle Salas

La joven actriz le impregnó su propio sello a la hija de Luis Miguel e incluso aseguró que fue construída a través de “los lentes de Macarena”, lo que le otorgó al personaje el carácter “de una mujer en formación” que promueve la relación con su papá y no con una estrella del pop.

Sobre su participación en Luis Miguel, la serie, la también protagonista de Amar a Muerte contó: “Tampoco puedo asegurar que Michelle va a estar feliz con lo que va a ver. Espero que lo esté porque lo hice con mucho respeto y siempre tratando de dejar su nombre en alto... (el personaje) está repleto de mis propios valores”.

Destacó que tuvo completa libertad para crear este personaje y no contó con la orientación de la misma Michelle Salas, a pesar de que sí la conoce.

“Yo la quiero mucho. Nos respetamos muchísimo como profesionales, yo la respeto en lo que hace y ella creo que también me respeta a mí en la industria; entonces es una relación muy cordial, nos conocemos, hemos convivido, y con eso en mente, yo entiendo perfecto que no se involucre en la creación del personaje porque al final del día es la versión de los hechos contada por Luis Miguel y ella decidió no participar y es totalmente válido, a mí me permite ser más creativa”, concluyó.

César Bordón es Hugo López

El actor argentino está feliz de volver a interpretar al representante de Luis Miguel, papel que le ha dado más de una satisfacción desde que se estrenó la primera temporada de la serie de Netflix.

“Volví con infinita alegría, es un equipo que nos queremos mucho, hemos trabajado con mucha camaradería, mucho cariño, nos llevamos realmente bien, hemos incorporado a estos jóvenes talentos con mucha alegría. También el compromiso era estar a la altura de las circunstancias, porque al hacer un producto consagrado el público espera muchísimas cosas y hay que tener muy en cuenta de eso”, comentó en entrevista con Infobae México.

Hugo López es una segunda figura paterna para “El Sol de México”, por lo que estuvo presente en dos de los eventos más importantes en la vida y así lo asumió Bordón.

“Sobre la muerte de su padre es una angustia doble, no sólo por la muerte de su padre en sí que es como un aspecto, sino más bien porque ese padre oculta un secreto que nunca reveló, y con respecto a la madre sí es una angustia constante porque es un ser que no tiene una definición, se dice que el hecho de despedir a los muertos significa forzosamente eso poder hacer el duelo y en este caso (la familia) es arrastrada por el resto de su vida y yo estoy respaldando esa circunstancia que Luis Miguel vive con su madre”, sentenció.

Fernando Guallar es Mauricio Ambrosi

Este personaje es uno de los más cercanos a Luis Miguel e incluso funge como su mánager ante la ausencia de Hugo López.

Pero su relación es mucho más que laboral y es que como Fernado lo explica, son muy buenos amigos desde la infancia. “Es verdaderamente importante, es imprescindible tener a alguien así, vamos a ver alguien como Mauricio y aunque nunca tuvo el título de mánager se lo damos porque fue un buen discípulo de Hugo y entendía la profesión de la misma manera y cuidando a Mickey igual”, aseguró.

Fernando dio un panorama de la cercanía que también tendrá con el personaje de Macarena Achaga: “Mauricio es muy una persona muy allegada a Luis Miguel, está consciente de los problemas que tiene como padre, sabe perfectamente todo lo que ha ocurrido en la historia con ‘Sofi Salas’ y ‘Michelle Salas’, entonces sí se crea un vínculo, y aunque es un gran amigo de Mickey pues de alguna forma también tiene una vena paternal”.

Pablo Cruz Guerrero es Patricio Robles

(Foto: pablocruzguerrero / Instagram)

El actor dará vida a un polémico personaje que de principio a fin podrá a pensar su función al lado del cantante.

“No lo describiría ni como un héroe ni como un villano, lo describiría como un personaje que viene a la vida de Luis Miguel a presentarle otro tipo de oportunidades que no se le habían presentado hasta este momento, oportunidades enfocadas a lo comercial, a lo financiero, a lo personal, a lo espiritual y creo que este personaje se acerca a Luis Miguel para tratar de apaciguar a sus propios demonios”, resaltó.

SEGUIR LEYENDO: