Camila Sodi dedicó emotivo mensaje a Issabela Camil por “Luis Miguel, la serie”: “Es un honor interpretar la memoria que alguien tienen de ti”

La actriz le dijo adiós a su personaje en Luis Miguel, la serie (Foto: @camilasodi_/Instagram)

Camila Sodi, quien da vida a “Erika” en Luis Miguel, la serie, se despidió de su personaje, pues tiene una corta participación en la segunda etapa de la serie biográfica de “El Sol de México” que se estrena hoy.

La actriz interpretó a Issabela Camil, quien sostuvo un romance con el famoso cantante a finales de los años ochenta.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram @camilasodi_ que la actriz de 34 años mandó un emotivo mensaje a la hija del fallecido empresario Jaime Camil. Le agradeció la oportunidad que tuvo por convivir con ella y, por medio de relatos, permitirle que, junto a Diego Boneta, recrearan la relación afectiva que vivió con el intérprete puertorriqueño.

En la serie se muestra el triángulo amoroso entre Issabela Camil, Luis Miguel y de la Madrid (Foto: Netflix)

“Erika @issabelacamil, ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme reimaginar e interpretar esta memoria que alguien tiene de ti. I love you”, escribió.

Junto con el texto, Camila posteó un par de fotografías que le tomaron cuando estaba en la grabación, adentrada en el papel de “Erika”. Rápidamente, las imágenes se popularizaron en las redes sociales y tanto los seguidores de la actriz como los fanáticos de la serie halagaron a la ex esposa de Diego Luna y se manifestaron preparados para disfrutar de la nueva temporada.

Hace algunos meses, Issabela Camil confirmó que no participaría en la segunda etapa de la bioserie debido a que prefiere mantener el recuerdo de la mayor parte de su relación para ella. Además, explicó que muchas veces, cuando se cuenta algo, hay dos versiones.

La actriz interpretó a "Erika" en la bioserie de Luis Miguel (Foto: @camilasodi_/Instagram)

“Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: “No cuenten tal cosa”. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, declaró para el programa Hoy.

Así, dejó al aire el verdadero motivo por el cual concluyó su noviazgo con el interprete de La incondicional y Ahora te puedes marchar. Esto, a pesar de que ella misma ha confesado que fue una relación larga que involucró a su familia, pues como se ve en la primer temporada de la serie, ellos apoyaron al cantante durante una época difícil de su vida.

Por otro lado, Camila presumió en sus historias que recibió un regalo de su compañero Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel. En una caja blanca con el nombre de Diego, este le envió una botella de champagne personalizada con el nombre de la actriz.

“Me llegó un regalo de Diego. Gracias por ser el capitán”, dijo emocionada y agradecida.

Así fue la alfombra roja de la premier (Foto: @juanpazurita/Instagram)

En ese mismo espacio, la protagonista de la más reciente versión de la telenovela Rubí, escribió lo siguiente sobre el trabajo de su amigo: “¡Me muero porque todos vean que cabrón estás en esta temporada!.

Mientras tanto, el actor de 30 años y Juanpa Zurita se encuentran promocionando el estreno de la serie. Con un par de imágenes, el youtuber bromeó sobre la alfombra roja que tenía que haber ocurrido hace dos días, pero debido a la pandemia se llevó a cabo desde casa.

“¡Es oficial!. Después de dos años de espera, estamos de regreso con Luis Miguel, la serie. No puedo creer que ya es la premier, swipe para ver la alfombra roja de pandemia”, posteó Juanpa.

