El actor que dijo “no” a Televisa: por qué Fernando Carrillo rechazó una oferta millonaria de la empresa

Fernando Carrillo ahora mismo parece más enfocado en otros proyectos (Foto: Archivo)

El actor y empresario venezolano, Fernando Carrillo, tuvo una carrera bastante exitosa en las telenovelas. No sólo en su tierra natal, sino también en otros países de Latinoamérica como Argentina y México. En este último país resaltó todavía más y tuvo participaciones con actrices como Adela Noriega y Thalía.

Sin embargo, si bien su carrera artística no se detuvo del todo hasta 2018, en sus últimas apariciones ya no tuvo el mismo hito que en aquellas donde compartió pantalla con grandes actrices y cantantes. Ahora está más dedicado a su vida con su pareja (con quien tuvo un hijo) y a su rutina como empresario.

En entrevista para De Primera Mano, Carillo no sólo hizo un recuento de algunos momentos tensos de su carrera, sino que también respondió si en algún momento volvería a los melodramas y, además, confesó que la televisora de la familia Azcárraga le hizo una oferta muy tentadora.

Fernando Carrillo participó con actrices como Laura Flores, Adela Noriega y Thalía (Foto: Archivo)

Si bien no negó de manera clara y concisa la posibilidad de volver al medio artístico, dejó entrever que estaba mucho más enfocado a proyectos que tenía en la actualidad: “Yo mismo me alejé”, respondió. “Yo mismo me puse a jugar en la banca. Tal vez estaba cayendo en los veintes de la vida con la madurez, con los años. (...) Pero así como siempre había dicho que el gran amor de mi vida estaba por llegar, los grandes proyectos de mi vida son los que están desarrollándose”.

En otros asuntos, recordó lo problemático que llegaba a ser durante la mejor época de su trayectoria actoral. Carrillo mismo lo reconoció como una equivocación: “Yo creo que los errores son aprendizajes y me he dado cuenta ahora que todo pasa por un motivo (...). Pienso que tal vez pudo ser un error si me confrontaba... A mí me gustaba la confrontación. Si me peleaba con un productor lo expresaba. Y ya saben que a veces es mejor callar, pasar y hacerte el tonto”.

Fue en esta época en la que los altos ejecutivos de Televisa, que por el año 2000 mostraba el titán televisivo que seguía siendo en México, lo buscaron para hacerle una oferta bastante atractiva. No sólo lo invitaron a seguir participando en más proyectos de la empresa, sino que le dieron el contrato que muchos artistas desean: “Cuando llegué en el año 2000 de una gira asiática muy exitosa, me ofrecieron cinco telenovelas, siete años de exclusividad en Televisa y les dije que no”.

Estuvo con la actriz y cantante Thalía en la telenovela Rosalinda (Foto: Televisa)

Al parecer Fernando Carrillo no era del todo consciente sobre la relevancia que tenía en la televisión mexicana y en el mundo del espectáculo en general. Él mismo contó los motivos por lo que rechazó la oferta:

“Esa propuesta en ese momento eran cinco millones de dólares. Cinco millones de dólares, cinco telenovelas, siete años... eran de esos contratos que ya no se ven. Era el consentido de Televisa en ese momento. Era el rey de la novela y no me había dado cuenta. Cuando estás en el ojo del huracán no te das cuenta de muchas cosas. Te gana la prepotencia, la arrogancia, la humildad medio falsa, fake...”.

Hace poco el actor fue señalado por su ex-pareja, Margiolis Ramos, por no ir al día con el pago de la manutención para su hijo, Ángel Gabriel. De acuerdo con declaraciones de Ramos, el trato había sido acordado por una jueza de Estados Unidos desde 2017.

Actualmente vive con su pareja, María Gabriela Rodríguez, con quien acaba de tener un hijo (Foto: Instagram @ferrcarrillo)

Sin embargo, al no ver la voluntad de Carrillo para pagar lo que le corresponde a su hijo, anunció que el actor irá directo a la cárcel en cuanto entre al país norteamericano. Margiolis relató, además, que en las pocas veces que ha podido contactarse con Fernando Carrillo, el empresario incluso llegó a referirse de ella de forma despectiva al decir que veía a su hijo como una mercancía y que debía inculcarle otros valores.

SEGUIR LEYENDO: