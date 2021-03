Arrepentida, Laura Flores confesó las consecuencias familiares de haber posado desnuda

(Foto: Twitter/@LauraFloresMx)

A pesar de que ya han pasado más de 30 años desde que decidió posar al natural para una revista de caballeros, Laura Flores reconoció que se siente arrepentida de esas fotos, ya que su hija a sufrido acoso escolar por ello.

En entrevista con el conductor Michelle Ruvalcaba, para su canal de YouTube El Mich TV, Flores narró que esa sesión de fotos para Playboy se hizo en 1991, época en la que ella no tenía hijos y estaba soltera, pero nunca pensó que posar le traería problemas para su familia.

Luego de años de ser publicada en dicha revista, Laura Flores menciona que en la escuela de su hija se han burlado de ella por las decisiones del pasado en donde participó su mamá para una sesión de fotos.

Con el objetivo de que su hija ya no sufra la violencia del acoso, ella menciona que está arrepentida de esaA sesión.

“Salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo salí en la revista. Pasaron los años y alrededor de 2010 le hicieron bullying a mi hija María por ver a su mamá en la revista de Playboy”, declaró Flores para Mich TV.

La hija de Laura iba en la secundaria cuando sus compañeros localizaron el contenido y le mostraron el imágenes. Además, aclaró que al momento de la sesión era joven y sin hijos.

Laura se sinceró y dijo que en su momento su hija se sintió avergonzada de ella y le tuvo que explicar la situación y aclararle las cosas.

El acoso contra María, su hija de Flores, estuvo demasiado polémico y al final la actriz decidió ceder para evitar problemas en los próximos futuros.

“Como me hubiera gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que mis hijos se acercaran a decirme que era complicado y que otros planteles están teniendo poco digitales.

“Vuelven a discutir en redes sociales Fernando Carrillo y Laura Flores, luego de que el venezolano subió un video donde aparecen juntos, mientras que la actriz respondió que “podría no ser una estrella, pero hipócrita no soy”.

Después de que la actriz señalara de “naco” al venezolano por no besar bien, el actor no dudó responderle a Laura Flores.

“Eso solo habla de quien es ella. Además de HIPÓCRITA es la única actriz con la que trabajé en México que no es una verdadera ESTRELLA como THALÍA o Adela”, escribió Fernando Carrillo en Twitter.

La molestia siguió y Fernando Carrillo publicó una foto con Thalía, en donde le manda mensajes de admiración a la actriz y cantante.

