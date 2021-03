“No sólo se vive de amor”: Fernando Carillo podría ir a la cárcel en EEUU por no pagar pensión de su hijo

Margiolis Ramos confesó que Fernando Carrillo no paga la pensión de su hijo (Foto: IG @ferrcarrillo/margiolisramos)

Margiolis Ramos, ex esposa de Fernando Carrillo, anunció que el actor irá directo a la cárcel en cuanto entre a Estados Unidos, debido a que no ha pagado la pensión de manutención que una jueza estableció desde 2017 para su su hijo Ángel Gabriel.

En entrevista para TV Notas Margiolis destacó que ella no tenía contacto con Carrillo, pues este la bloqueó en noviembre de 2020, pero ahondó en que recientemente, el padre del menor la contactó para decirle que tenían asuntos que tratar.

“Conmigo no tienes nada pendiente, el pendiente lo tienes con Ángel Gabriel y su manutención’, le mandé el número de cuenta donde le puede depositar y él contestó: ‘Es insólito el daño que le has hecho y que le sigues haciendo a Ángel Gabriel’; o sea, ahora resulta que el daño se lo hago yo a mi hijo”, dijo la mujer para el medio ya mencionado.

Posteriormente, el 14 de febrero, la madre del infante se comunicó nuevamente con Fernando Carrillo para decirle todos los gastos que ella debía hacer para solventar las necesidades de su hijo, sin embargo, la respuesta de su ex esposo fue que comunicaría a Margiolis con su abogado para que llegaran a un trato. A lo que ella contestó que no había nada de que hablar, porque había una orden legal de por medio.

Carrillo le escribió en tono ofensivo que ella veía su hijo como una mercancía (Foto: @ferrcarrillo/Instagram)

Pero le recuerdo que no hay nada que acordar, ya la pensión la impuso una jueza en Miami desde 2017

Además, la madre Ángel puntualizó que Carrillo le escribió en tono ofensivo que ella veía su hijo como una mercancía y que debía inculcarle otros valores, entre ellos, el hábito de que Ángel le hablara a su padre diariamente y que lo amara sobre todas las cosas.

“Son tonterías; simplemente no voy a ir a la escuela, al supermercado o al médico y decir: ‘Señores, no todo es mercantil; mi hijo le habla diario a su papá y lo ama por sobre todas las cosas, por eso me tienen que dar las cosas sin cobrarme un peso’. Tampoco le voy a decir a mi hijo: ‘Hijo, hoy no hay para el desayuno, pero te voy a dar mucho amor y abrazos, esos son los valores que te puedo dar’; o sea, el niño come, va a la escuela, al médico, tiene sus actividades extras como el piano, karate, usa ropa, pero pues nada es mercantil como él dice”, sentenció.

Fernando Carrillo tuvo un bebé con su nueva pareja (Foto: IG @ferrcarrillo)

Margiolis dijo que ella estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con Fernando Carrillo y que si “el señor” no podía pagar los mil 109 dólares, que equivalen a un poco más de 22 mil pesos, ella aceptaría hasta la mitad, con tal de que se hiciera responsable. Además, desmintió los rumores de que solo dejaba que el padre viera a Ángel a cambio de dinero.

“¡No, señor!, eso se llama manutención; ‘qué hermoso que le mandes mucho amor por las redes, pero el niño, como cualquier ser humano, come, viste, va a la escuela y demás, no sólo vive de amor, ¡entiéndelo! Desde noviembre de 2017 no le has pasado ni un peso al hijo que tanto amas’”, apuntó.

Respecto al nuevo bebé de Fernando Carrillo, Margiolis instó al actor a reflexionar para ser un mejor padre y le deseó lo mejor a su nueva pareja, pues no desea que “pase por lo que yo he pasado estos años”.

SEGUIR LEYENDO: