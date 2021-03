"Siempre fui muy chichona”: Lidia Ávila se sinceró y confesó que su esposo le redujo el busto

(Foto: lidiaavila / Instagram)

Lidia Ávila confesó sus secretos para mantenerse siempre bella y conservar su juventud. La integrante de OV7 se sinceró sobre los procedimientos a los que se ha sometido y que su esposo, el médico cirujano, Isaac de Hita Sánchez, es el gran responsable del aspecto que puede presumir a sus 41 años.

La cantante comentó a la periodista Mara Patricia Castañeda que su marido le ha ayudado a cumplir algunos de sus deseos de belleza estética, principalmente aquellos que tienen que ver con su bienestar físico.

Fue así que al concluir de amanatar a su tercera hija se sometió a una reducción de senos practicada por su mismo esposo.

“Me quité busto, porque siempre fui muy chichona y con los embarazos fui quedando más y más. Yo juntaba los brazos y no sentía mi torso”, recordó una de las integrantes del grupo noventero.

Lidia se despidió de su grande busto después de su tercer embarazo: “Cuando nació Lidia (su hija menor) me dijo: ‘en cuanto dejes de dar leche, pasan uno o dos meses para que estés limpia y te opero’”.

Aceptó que siempre intentó que no se vieran tanto sus senos. “Nunca se me notó porque me lo disimulaba mucho. Hay unos bras especiales que te lo hacen más chiquito y te lo aplastan para que no se vea tanto, entonces dije para qué necesidad”, aclaró sobre el tema.

En la misma conversación, Lidia comentó que también ha recurrido al botox de la mano de su esposo, pero bromeó sobre que no tiene una adicción a este tipo de arreglitos estéticos.

“Esto es producto de mucho trabajo”, aseguró entre risas y antes de aclarar que no se ha operado ninguna región de su rostro, por lo que todo es natural.

Ávila elogió el valor que tiene su marido para operarla a ella y a otros miembros de su familia, ya que muchos de los especialistas no se atreven a intervenir a sus seres queridos.

(Foto: lidiaavila / Instagram)

Frente a esta situación, Lidia recordó una época de su vida en la que se sometió a un procedimiento de mala calidad, en la que sufrió por tratamientos muy invasivos.

“Fui a una clínica en la que me destrozaron la cara. Me hicieron un tratamiento y me salieron unas tortas de grano, me hacían láser y si me hacías así, se me caía la piel”, resaltó.

CIRUGÍAS DE BUSTO

Como Lidia Ávila, otras famosas se han sometido a procedimientos estéticos con la finalidad de disminuir o agrandar sus senos.

Cynthia Rodríguez jamás ha tenido empacho en hablar de la cirugía estética a la que se sometió hace unos años para mejorar su aspecto físico.

(Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez)

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud”, comentó en entrevista con la comentarista de información grupera, Blanca Martínez Fernández, mejor conocida como “La Chicuela”.

“Me puse la medida que yo quería y con la que me siento feliz”, dijo con franca felicidad para el público del programa matutino que conduce al lado de otras personalidades como Laura G, Sergio Sepúlveda o Patricio Borghetti.

(Foto: Instagram/lupjones)

lupita Jones jamás ha negado que se operó la nariz antes de ganar la corona del concurso de belleza más importante del mundo, pero hace unos meses aceptó que se sometió a otra intervención que jamás la convenció del todo y prefirió corregirla por el bien de su salud física y mental.

“Después, muchos años después, me puse implantes en las bubis. Que bueno, me arrepentí a los dos días. Dije: ‘Esto no es lo mío’, porque mi look y mi aspecto (no eran así). A mí lo que me gusta es ser más atlética y definitivamente no iba con mi cuerpo”, aceptó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: