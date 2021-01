“Me puse la medida que quería”: Cynthia Rodríguez defendió su cirugía de aumento de busto

Cynthia Rodríguez se ha ganado un lugar en la farándula mexicana, primero como cantante y ahora como conductora de Venga la Alegría (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez)

Cynthia Rodríguez se ha ganado un lugar en la farándula mexicana, primero como cantante y ahora como conductora de Venga la Alegría, donde su trayectoria ha tenido gran proyección y reveló lo que la llevó a aumentarse el busto, así como a platicar de la persona que ocupa su corazón desde hace varios años, el también cantante Carlos Rivera.

Como bien comentó, la ex académica jamás ha tenido empacho en hablar de la cirugía estética a la que se sometió hace unos años para mejorar su aspecto físico.

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud”, comentó en entrevista con la comentarista de información grupera, Blanca Martínez Fernández, mejor conocida como “La Chicuela”.

“Me puse la medida que yo quería y con la que me siento feliz”, dijo con franca felicidad para el público del programa matutino que conduce al lado de otras personalidades como Laura G, Sergio Sepúlveda o Patricio Borghetti.

Cynthia no se ha sentido incómoda tras la operación y es ahora que disfruta más su imagen (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez)

Cynthia añadió que no se ha sentido incómoda tras la operación y es ahora que disfruta más su imagen: “Nunca, desde que salí del quirófano dije ‘éstas han sido mis bubis siempre’”.

Aunque la trayectoria de la cantante y conductora ha sido amplia, llama la atención el romance que sostiene desde hace varios con el también cantante y ex académico, Carlos Rivera, con quien ha preferido mantener una relación alejada de los reflectores y casi sin confirmar.

Al hablar de su novio, del que no dijo su nombre, Cynthia se desvivió en halagos por el que aseguró es “el amor de su vida” y con el que inició su relación como amigos a pesar de que se conocieron hace mucho tiempo.

“Lo más bonito que tengo es que el amor de mi vida lo conocí hace mucho tiempo y empezamos como amigos, de pronto la relación fue cambiando y viene de un amor y una admiración total. Nada más de verme cuando estoy en un concierto se me cae la baba, porque no puedo admirar ni querer más a mi novio”, confesó.

Aunque Rodríguez en ningún momento mencionó a Carlos Rivera, la producción de Venga la Alegría sí mostró al aire más de una fotografía de la pareja (Foto: EFE/Antena3/SOLO USO EDITORIAL)

Aunque Rodríguez en ningún momento mencionó a Carlos Rivera, la producción de Venga la Alegría sí mostró al aire más de una fotografía de la pareja que ha llamado la atención en más de una ocasión por el inmenso amor que se profesan.

Y es que los famosos siempre han sido muy cautelosos con su relación. Desde que iniciaron su noviazgo hace unos años se han dejado ver pocas veces juntos y jamás han confirmado que salen con el otro, pero sí las personas cercanas a ellos han revelado detalles del sentimiento que los une.

“Desde el principio decidimos respetar cada quien su espacio y su carrera”, añadió Cynthia Rodríguez.

Hace unas semanas la misma Pati Chapoy confirmó que la pareja vive junta en la Ciudad de México, donde ambos trabajan y están a punto de mudarse a una casa más amplia.

Además se han dejado ver más cercanos que nunca en reuniones con amigos tanto de ella como de él, como fue publicado en las redes sociales de los investigadores de Quién es la máscara, reality show de Televisa para el que colabora Carlos Rivera.

