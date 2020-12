“Pídanle a Diosito que ya se la lleve”: el conmovedor relato de Lidia Ávila sobre la agonía de su hija Sophía, quien murió hace 11 años

(Foto: Instagram de Lidia Ávila)

Al borde del llanto, la cantante Lidia Ávila recordó el doloroso fallecimiento de su hija Sophía, quien falleció hace más de 10 años a causa del síndrome del intestino corto después de una larga agonía de seis meses.

La integrante de OV7 habló de la enfermedad de su primera hija y cómo prefirió que ya falleciera para que ni la pequeña o su familia siguieran padeciendo por lo complicado de la enfermedad.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz y cantante habló de su experiencia desde que se embarazó y hasta que finalmente murió su hija.

“Me dice (el ginecólogo) ‘de la consulta pasada a ésta, la bebé tiene un quistecito en la panza... Le hicieron más estudios y me dijeron ‘es un quiste que no sabemos qué es, pueden ser varias opciones, pero es un hecho que tiene que nacer y la vamos a operar. Vamos a tratar de que sea término para que esté lo más grande posible y si es de urgencia, saliendo de tu panza la llevamos al quirófano para abrirle la pancita y si no es de emergencia nos esperamos 24 horas, la estabilizamos y la llevamos al quirófano’”, contó en el canal de YouTube del presentador mexicano.

Como el diagnóstico no era muy claro, Lidia Ávila no pensó en la gravedad del asunto, pero todo se complicó cuando la pequeña Sophía nació y detectaron una distención en el estómago por el quiste.

“El quiste era todo el intestino hecho bola, junto con la válvula ileocecal, la apéndice. ‘Una cosa horrible, le quitamos todo y tu hija va a quedar con el síndrome del intestino corto’. Me volví una experta”, añadió.

Lidia Ávila rompió en llanto cuando recordó que su hija moriría tarde o temprano por algún problema relacionado con la alimentación o alguna enfermedad.

“No puede comer, no puede digerir, absorber nada”, comentó, al detallar que todo podría hacerle daño a la niña.

“La vida me cambió totalmente. No se lo deseo a nadie en el mundo. La muerte de un hijo... dicen que no tiene nombre. Para mí fue muy cañón, para mí no había lunes, sábados o jueves, para mí era lo mismo, yo estaba ahí todo el tiempo”, precisó.

La agonía de Sophía terminó después de seis meses, cuando le dio un paro cardiorespiratorio y su cuadro de salud se complicó hasta que la misma Lidia Ávila le organizó una emotiva despedida para desear que acabara toda la agonía.

“Los últimos días que llegaba mi familia al hospital y me decían, vamos a rezar, yo les decía si van a rezar pídanle que ya se vaya, si van a pedir algo, pídanle que ya se vaya, pídanle a Diosito que ya se la lleve, porque ya no quiero ver a mi hija así”, mencionó.

“El día que la vi muy mal les pedí a todos que pasaran a despedirse... al final le dije a su papá (de Sophía) ‘tú eres el único que no le ha dicho gracias, que se vaya tranquila, se lo merece porque no es vida estar así'. Entramos los dos al final y se despidió, yo también, rezamos un Padre Nuestro un Ave María y la máquina dejó de sonar”, concluyó la famosa.

Esta es la primera vez que Lidia Ávila habla abiertamente de todo lo que padeció su primera hija y cómo fue su melancólica despedida.

El año pasado compartió una imagen al lado de la niña y escribió un emotivo pensamiento: “Aquí se refleja la realidad y lo que vivimos los 6 meses que la tuve conmigo, ella siempre en mis brazos y yo con esa bata azul, pero con una sonrisa en la cara, aún sabiendo que cada día podría ser el último, aprendí tantas cosas que no acabaría nunca de ponerlas aquí”.

“Hoy se cumplen 10 años de que mi princesa se fue con Diosito, 10 años de ver la vida desde otro ángulo. Hoy, te recuerdo y te agradezco mi niña todo lo que dejaste en mí, fueron 6 meses los que te tuve físicamente pero es una eternidad en mi mente y mi corazón #besoshastaelcielo #teamo”, finalizó.

