“Me arrepentí a los dos días”: Lupita Jones habló de sus cirugías estéticas y por qué se retiró los implantes de seno

Las cirugías estéticas siempre han sido un tema muy comentado dentro de los certámenes de belleza y en México, la misma Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana y actual directora de Mexicana Universal, se ha mostrado a favor de los arreglitos estéticos porque ella misma los ha utilizado para mejorar su imagen.

Jones jamás ha negado que se operó la nariz antes de ganar la corona del concurso de belleza más importante del mundo, pero ahora aceptó que se sometió a otra intervención que jamás la convenció del todo y prefirió corregirla por el bien de su salud física y mental.

En entrevisa con Gustavo Adolfo Infante para el Minuto que cambió mi destino, Lupita se sinceró sobre los procesos a los que se ha sometido en busca de un mejor aspecto, como la nariz y los senos, así como el impulso que da a sus alumnas en en este rubro.

“Yo me he operado la nariz, antes de ir a Miss Universo, porque eso sí era algo que no me gustaba nada, quedé feliz. Para ir a Miss Universo fue lo único que yo me operé”, dijo sobre la intervición que le dio un nuevo aire a su rostro juvenil y con el que consiguió ser la primera Miss Universo mexicana en 1991.

“Después, muchos años después, me puse implantes en las bubis. Que bueno, me arrepentí a los dos días. Dije: ‘Esto no es lo mío’, porque mi look y mi aspecto (no eran así). A mí lo que me gusta es ser más atlética y definitivamente no iba con mi cuerpo”, aceptó sobre la cirugía estética que considera un error que pudo corregir hace poco tiempo.

“Me los quité, porque hace un par de años, en la mastografía que me hice, salió que estaba uno roto, que estaba algo dañado, aparte ya me los quería quitar, y eso me dio la pauta. Dije: ‘Lupita, es ahorita, va para afuera y adiós’”, confesó.

Al respecto, destacó que siempre se ha esmerado por moldear su figura siguiendo los principios del fisicoconstructivismo: “Es el look que a mí me gusta, más fitness, más atlético”.

Lupita además defendió su postura frente a las cirugías estéticas y mencionó que siempre apoya a las participantes si quieren o no practicarse una en alguna parte de su cuerpo.

“Yo no estoy en contra de la cirugía, si eso a ti te hace sentir más segura, más cómoda contigo misma, pues adelante; no es algo que yo empuje a las chavas a que hagan.... No es algo que yo hago porque es una decisión muy personal, es el cuerpo de cada quién, y yo no puedo tomar decisiones sobre el cuerpo de otra persona. Entonces si ella quiere y considera que eso le va a ayudar y se va a sentir mejor y estoy en las posibilidades de apoyarla, con mucho gusto la apoyo”, aseguró contundente.

En el mismo espacio, Lupita y el mismo periodista de Grupo Imagen emitieron comentarios sobre la comunidad LGBTTTI+ que nos les favorecieron del todo, ya que han sido duramente criticados por su postura.

“Los señores que se convierten en señoras. Los hombres que se operan. Entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?”, cuestionó Gustavo Adolfo.

“No, bueno, lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis”, señaló Lupita.

“Pero no son iguales. No son mujeres”, añadió el periodista, a lo que Lupita respondió: “Es una mujer transgénero. Por eso hay concursos transgéneros. Hay espacio para todos. Tenemos derecho al libre albedrío. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”.

