Alejandra Guzmán está en alerta por posible contagio de COVID: tiene fuertes dolores de cabeza tras convivir con Mimí

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien actualmente es portadora del virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Tal parece que Alejandra Guzmán quedó preocupada con la noticia de que Mimí, integrante de Flans, diera positivo en su prueba de Covid-19. No hay que olvidar que el pasado 2 de marzo fue una de las invitadas especiales en el programa que conduce Angélica Hernández Ochoa (nombre real de la cantante).

Hace tan sólo una semana la intérprete de La que no miente comenzó un nuevo proyecto en Tv Azteca: su talk show, Mimi Contigo, en el que prometía hablar de temas varios que fueran de interés. Sin embargo, sin siquiera haber cumplido los 5 días de transmisión, los televidentes fueron sorprendidos al no encontrar en la conducción del programa a Mimí, sino a Carmen Muñoz.

Desde el principio de la emisión, la cantante pop se conectó vía remota para explicar la situación. Luego de sospechar de haber contraído el virus SARS-CoV-2, Mimí confirmó que en la mañana del 5 de marzo le dieron la prueba que demostraba que ahora era portadora del mismo. De ahí que pidiera disculpas y que esperara reintegrarse pronto a su propio programa.

La integrante de Flans confirmó que fue contagiada por el Covid-19 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Horas después reiteró en su cuenta de Instagram que no ha presentado síntomas más que uno que, dijo ella, es algo que tiene desde antes: “Me siento, gracias a dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, dios!”.

No obstante, las repercusiones podrían ser más graves de lo que parecían en primer lugar. Y es que no hay que olvidar que buena parte de la dinámica del programa de Mimí Contigo se basa en la visita de invitados especiales. De ahí que en un principio preocupara que la cantante de Flans estuviera en contacto con personalidades como Alejandra y Enrique Guzmán.

Para fortuna del cantante de origen venezolano, las probabilidades de que contraiga el virus podrían ser menores de lo que parece. No hay que olvidar que el pasado 15 de febrero pudo ponerse la primera dosis de la vacuna. Esto, claro, no lo salva del riesgo, pero podría mantenerlo más tranquilo ante cualquier posibilidad de contagio.

Enrique Guzmán anunció la aplicación de su primera vacuna con este tuit (Captura: Twitter)

Pero las cosas podrían ser más complicadas para la intérprete de Hacer el amor con otro. En entrevista para UnoTv, Enrique Guzmán admitió que su hija parece más preocupada de lo que parece por toda esta situación. En sus propias palabras...

“Alejandra está súper preocupada. Fuimos hace una semana al programa, vimos a Mimí, estuvimos con ella y ahora tiene COVID-19. Lo peor del caso es que hace ratito hablé con Alejandra y me dijo que le duele mucho la cabeza...”.

Tal parece ser que la cantante de rock todavía no ha podido hacerse la prueba para sacarse de dudas, pero desde el anuncio del contagio de Mimí, Alejandra Guzmán mantiene encierro total para hacer su cuarentena y evitar poner en riesgo a otros.

Alejandra Guzmán espera que no se haya contagiado y que sólo sea paranoia suya (Foto: Instagram de Alejandra Guzmán)

Respecto a Angélica Hernández, explicó que durante estos días Carmen Muñoz la suplantara hasta que salga de peligro y pueda hacerse más pruebas hasta que salga negativa. Mimí se mostró positiva por su pronta recuperación: “Como hoy me enlacé, espero poder enlazarme un par de veces más. Espero que para la semana del 14 (de marzo) ya salga yo negativa y pueda incorporarme a mi trabajo”.

El recibimiento de Carmen Muñoz no fue nada negativo entre los seguidores del programa. No hay que olvidar que es una conductora muy querida tanto para Tv Azteca como para el público mexicano. Fue conductora del desaparecido Enamorándonos y en la actualidad lleva la batuta en la edición semanal de Al Extremo.

Internautas, aunque lamentaron el contagio de Mimí y que le sea imposible atender su propio programa, le desean la mejor de las suertes a Muñoz en lo que la titular original de Mimí Contigo pueda volver al foro sin temor.

SEGUIR LEYENDO: