Alerta en TV Azteca: Mimí de Flans dio positivo a COVID-19 días después de haber convivido con Enrique y Alejandra Guzmán

La integrante de Flans confirmó que fue contagiada por el Covid-19 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Hace unos días comenzó la trasmisión del nuevo programa de Tv Azteca: Mimí Contigo. Sin embargo, sin haber terminado la primera semana de estreno, sorprendió que la integrante de Flans, que está al frente de la conducción, tuvo que dar el anuncio desde casa que dio positivo en la prueba de Covid-19.

Para no dejar el espacio vacío (y ya que contaban con la presencia confirmada de Pascal Nadaud para hablar sobre el abuso sexual que sufrió), tuvieron que pasar la batuta a Carmen Muñoz, quien ha sido una conductora muy querida en Tv Azteca por su participación en programas como Enamorándonos y Al Extremo. Según lo que confirmó Mimí en historias de Instagram, Carmen “va a estar esta semana cuidándome el changarro”.

De acuerdo con lo que la propia cantante explicó en sus redes sociales, la confirmación fue hecha en la mañana del 5 marzo. Comentó: “¡Chicos de mi corazón! Y sí, salí positiva al Covid. Justo anoche tenía yo una duda porque una persona muy cercana a mí salió positiva. Me hago la prueba y hoy en la mañana me avisan que soy positiva”.

Esto resulta problemático, puesto que uno de los primeros invitados a su programa fueron nada más y nada menos que Enrique y Alejandra Guzmán. En una entrevista muy amena donde la familia de cantantes habló de su vida, nadie sospechaba que la propia conductora ya fuera portadora del virus.

Hasta ahora no hay informes sobre la familia Guzmán, pero es un hecho que deberán mantener sus precauciones y tomar las medidas correspondientes. Por el momento, a pesar de la confirmación del contagio, Mimí aclaró que no ha presentado síntomas graves.

En Instagram mencionó que “Me siento, gracias a dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, dios!”. Respecto al cambio que hubo en la conducción.

También explicó que estaba positiva sobre que podría volver en poco tiempo a su trabajo: “Como hoy me enlacé, espero poder enlazarme un par de veces más. Espero que para la semana del 14 (de marzo) ya salga yo negativa y pueda incorporarme a mi trabajo”.

El pasado 2 de marzo, Alejandra y Enrique Guzmán se reunieron con Mimí en el foro de su talk show para hablar del “lado oscuro” de la llamada Reina del Rock, el cómo ha pasado por momentos difíciles y el cómo transforma esas dificultades en “cosas maravillosas”. La intervención del padre de la rockera fue para hablar del “lado brillante de su hija”.

Por ahora hubo unas cuantas reacciones por parte de internautas por el repentino cambio de conducción que hubo en el programa. Lo común, hasta el momento, es la sorpresa y confusión que conllevó la presencia de Carmen Muñoz. Uno de ellos expresó su tristeza: “¡Nooo! ¡¡¡Mimí tiene Covid!!!”.

Sin embargo, la presencia de la conductora de Al Extremo en otra transmisión de la televisora del Grupo Salinas no fue tomada de forma negativa. Como ya se dijo, es una personalidad bastante querida tanto por la empresa como por los televidentes, por lo que le desearon lo mejor: “¡Y resulta que el Covid le hizo la gatada a mi querida Mimi! ¡Suerte, Carmen!”, escribió otra usuaria en Twitter.

El tema abordado en la transmisión del día de hoy se centró en la plática que Carmen Muñoz tuvo con Pascal Nadaud, ex-concursante de Exatlón que hace poco reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de la esposa de su abuela. No hay que olvidar que, en declaraciones del mismo deportista, este hecho lo marcó durante toda su infancia.

En esta ocasión quiso hablar de manera más íntima y profunda sobre lo que significó este evento no sólo para su juventud, sino para su vida actual y cómo hablarlo de manera abierta no sólo le ha ayudado a tomar cartas en el asunto, sino que también pudo repercutir de manera positiva en su vida personal.

*Información en desarrollo