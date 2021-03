“Mi niñez fue oscura y muy triste”: Pascal Nadaud de “Exatlón” reveló que pensó en quitarse la vida por el abuso que sufrió

Pascal Nadaud tiene 30 años de edad. Es jugador de futbol, baloncesto, voleibol, béisbol y rugby (Foto: Instagram @pascalnadaud)

Este domingo 28 de febrero fue eliminado del reality show de competencias deportivas el jugador de rugby Pascal Nadaud, quien durante su estancia en el programa de TV Azteca dejó ver su temple competitivo y mostró un poco más de su personalidad al público, quien lo ha apoyado en esta faceta en la que ha incursionado.

Luego de su eliminación del show y tras un notable desempeño al ser de los varones mejor evaluados deportivamente en la emisión, el atleta concedió una entrevista a Ventaneado donde reveló haber sufrido de abuso sexual por parte del esposo de su abuela materna en su infancia durante casi cuatro años. El campeón señaló que recuerda su niñez como una difícil etapa tras la separación de sus padres. Así lo dijo en charla para el programa:

“Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté”, dijo Nadaud con aire melancólico.

Pascal Nadaud fue capitán de la Selección Nacional de Rugby y encabezó al equipo que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 (Foto: Instagram @pascalnadaud)

El deportista de 30 años señaló que una parte de su niñez vivió en un pueblo en Francia, país de donde es originario su padre, pero luego del divorcio de sus papás tuvo que regresar a México: “Mi niñez la verdad fue... la recuerdo muy oscura, muy triste. Terminé creciendo en Francia, vivíamos en un pueblito y cuando se separaron mis papás regresamos. Yo me quedé con mis abuelos en Manzanillo, mi abuela estaba con un italiano que al final era alcohólico”, recordó.

El atleta que ya había participado en la primera temporada del exitoso reality show de resistencia física destapó que tardó varios años en hablar del tema con sus familiares, quienes al principio no creían en sus palabras:

“Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: ‘¿Por qué a mí?’”, recordó.

Es originario del estado de Jalisco, con ascendencia francesa por su padre y su mamá es mexicana (Foto: Instagram @pascalnadaud)

Esta terrible situación tuvo que afrontarla a la edad de seis años, acontecimiento en su vida que a la fecha lo ha dejado “marcado” y que aún le cuesta trabajo recordar por el dolor que le causó en su vida.

“Fue mucho tiempo, fue de seis a diez (su edad). Todo el tiempo que estuve viviendo con ellos, básicamente... La pasaba muy mal, porque mis abuelos, ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, no es un dolor físico. Es un dolor que te comprime, te sofoca, te abruma. Es difícil expresar un dolor de este tipo”, contó consternado el también destacado basquetbolista, futbolista y beisbolista.

Nadaud apareció en la primera temporada, pero una lesión lo dejó fuera de Exatlón México (Foto: Instagram @pascalnadaud)

Sobre su abuela, Nadaud reveló que le ofreció una disculpa por lo ocurrido antes de morir, sin embargo a la fecha no tiene una relación cercana ni cariñosa con su madre, pues le sigue reprochando el hecho de haberlo dejado al cuidado de su abuela, en la casa donde se dio el abuso sexual:

“Antes de morir se disculpó conmigo, para mí fue muy fuerte ese momento. Se disculpó por tratarme como me trató cuando era niño, ella jamás supo del abuso sexual... Y pues sí, la verdad era un infierno. ¿Por qué no quiero a mi mamá? Porque me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador. Mi mamá por vivir una vida de desmadre y fiestas aquí en México, me dejó con un depredador que me hizo mierda”, finalizó el destacado participante de Exatlón.

SEGUIR LEYENDO: