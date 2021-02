“Le rogué”: Frida Sofía relató cómo advirtió a Alejandra Guzmán sobre negociar con Larry Ramos

Frida Sofía ha tratado de mantener una buena relación con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, no han mantenido la mejor relación en los últimos años. Con las tensiones a flor de piel entre ambas, en la actualidad la hija de la cantante ahora vive en Estados Unidos, mientras “la Guzmán” sigue en México. Sin embargo, eso no ha impedido que Frida haya intentado acercarse a su madre para darle unos consejos.

En entrevista para Ventaneando, Frida Sofía contó cómo habló con su madre para pedirle que no hiciera negocios con Larry Ramos, un empresario colombiano con el que la joven de casi 29 años mantuvo una relación amorosa hace tiempo. “Le rogué: ‘Mamá, por favor, si vas a invertir no lo hagas con mi ex-novio, ¡caray! Por favor’”, relató Frida.

De hecho, confesó que estuvo a punto de involucrarse en el negocio fraudulento por el que su madre demandó al empresario por 4 millones de dólares: “Yo iba a invertir mi dinero. ¡Casi invierto mi dinero!”. A esto, aprovechó para aclarar que las ganancias que iba a poner para la inversión eran propias y no de nadie más. “Y (era) mi dinero. O sea, yo no gasto ni mil dólares al mes”.

Lo último que se sabe de la demanda interpuesta por Alejandra Guzmán en contra de Larry Ramos es que los jueces la están favoreciendo (Foto: Instagram @laguzmanmx)

Confesó que lo que le dio un indicio de que era un negocio riesgoso fue su “intuición”, pero también fue a raíz de ver actitudes sospechosas que hacía Larry Ramos cuando se reunía con la intérprete de Hey Güera para hablar de negocios y trabajar juntos. “Ya después vi que sus reuniones eran en el barco. Sus reuniones de trabajo eran en el barco. Le dije ‘Oye, si tiene un pent-house y oficinas y van a hacer business, ¿por qué no están en la oficina?’”.

De ahí fue directa con Alejandra Guzmán por haber caído en el fraude del que había sospechas desde octubre del año pasado, pero a la vez aprovechó para referir a su papel como madre: “O sea... ¡un poquito de respeto nada más!”, expresó. “El respeto lo tiene como madre. Gracias por darme la vida”, dijo directamente a la estrella de rock, “pero no todas las mujeres que hayan parido son madres. Y por eso no parí yo”, añadió al hacer referencia al aborto al que la propia Frida se sometió hace no mucho.

A propósito de su relación actual con la Guzmán, Frida Sofía refirió a las constantes declaraciones que hace su madre para pedirle que se reúnan. Sin embargo, aclaró que, aunque tiene todas las intenciones por verse y hablar, la cantante no la ha contactado.

Frida Sofía no ha estado en contra de verse con su madre, pero dijo que ella no la ha contactado (Foto: Instagram de Frida Sofía)

“Yo estoy con los brazos abiertos, pero nunca me fui a ninguna parte”, aclaró. “Dice ‘Regresa, regresa’, pero... o sea, no puedo ir a México, por ejemplo. Y ella sí puede viajar a Estados Unidos. Acaba de estar una semana aquí y no. No me marcó. No ha tratado de marcarme”.

Añadió que no le parece bueno que, frente a cámaras y diversos medios, Alejandra quiera conmover a todos para reunirse con Frida, pero que después no haga nada para mantener una relación con su propia hija. “No me gusta que mientan en esas cosas. No se vale, porque entonces yo quedo como la villana. O sea, como que yo no la quiero ver, como que yo no la quiero abrazar... y no es así”.

Reconoció que le duele saber que no puede mantener un contacto estable con Alejandra Guzmán que, reveló, es caótico: “Tengo un nudo en la garganta. Si hablamos es por medio de sus abogados. Ella me manda a sus abogados, nunca me ha marcado, ni en mi cumpleaños. (...) Me tiene hasta bloqueada”.

Frida Sofía quisiera que, para su cumpleaños, pudiera hablar con tranquilidad con Alejandra Guzmán (IG: ifridag)

Ahora que se acerca su cumpleaños, la hija de la cantante de Llama por favor habló sobre los deseos que tiene con relación a su madre: “Lo más bonito sería poder hablar, poder hablar (con ella). No discutir. Poder hablar y aceptar y perdonar, pero neta. No llorarle a la cámara, no decir que quieres abrazarme. Aquí estoy y siempre he estado, desde los 16 años”.

MÁS SOBRE EL TEMA

“Se han aprovechado de mí”: Alejandra Guzmán y su demanda por fraude contra Larry Ramos, pareja de Ninel Conde

Alejandra Guzmán podría ganar la demanda contra Larry Ramos, esposo de Ninel Conde

“Ojalá que un día en serio me quiera abrazar”: Frida Sofía dio un paso hacia la reconciliación con su madre Alejandra Guzmán