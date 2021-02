“Me dolió mucho”: Frida Sofía se confesó sobre la pelea que tuvo con Enrique Guzmán

Desde 2019 tiene un pleito con su abuelo Enrique Guzmán por un malentendido (Foto: Instagram de Frida Sofía)

Frida Sofía, quien recientemente sacó sencillo, ha mantenido una relación tensa no sólo con Alejandra Guzmán, sino con otros tantos miembros de su familia. Ahora vive sola en Estados Unidos y, aunque muchas veces su madre ha dicho que tiene intenciones de reconciliarse con ella, Frida aseguró en varias ocasiones que nunca ha visto que lo intente de verdad.

Pero además de la intérprete de Hacer el amor con otro, Frida Sofía acarrea hasta la fecha un pleito con nada más y nada menos que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Sin embargo, aquellas tensiones fueron más bien provocados, pues todo fue a raíz de una entrevista manipulada. Frida Sofía, en entrevista para Chisme en Vivo, reiteró que en esa ocasión sacaron de contexto su respuesta:

“Lo que en realidad me preguntaron fue ’¿Cómo te sientes de que tu familia te tiene bloqueada?’, y yo (dije) ‘Ay, ya. Me vale madr*s’. Entonces El Gordo y La Flaca (...) lo cortan y hacen que esa pregunta la cortan y hacen que la respuesta fuera ‘¡Ay, me vale madr*s!’ del nieto... o del nieto de mi abuelo”.

Frida Sofía aclaró que no está interesada en la herencia de sus abuelos y que no está enojada con ellos (IG: ifridag)

Hay que destacar que, en la entrevista de la que Frida Sofía habló, le preguntaron qué opinaba del nacimiento de Apolo, su primo. De acuerdo con la también modelo, ella en ningún momento habló mal del bebé; sin embargo, para ese momento, Enrique Guzmán ya había estallado contra su nieta.

Al hablar al respecto, confesó que la situación todavía le afectaba: “Después de ver cómo se expresó de mí, me dolió mucho. Entonces yo decidí darle su espacio (...). Lo entiendo, es explosivo, pero no coincide lo que dice con lo que hace. No se vale (...). ¿Por qué no me puedes marcar y decirme ‘Oye, ¿qué te pasa?’? Y ya te digo yo ‘Abuelo, what are you talking about?’”.

De hecho, señaló que mantiene contacto con su prima Giordana quien, además, la mantiene al pendiente del estado de su abuela, Silvia Pinal. Frida Sofía aprovechó para reiterar que no tiene rencores contra sus abuelos, que no es su intención mantener un pleito con su familia y quiso aclarar que no se enojó con ellos por motivos monetarios:

Frida Sofía sostuvo que quiere tener un nuevo inicio, empezando por sus redes sociales (Foto: Instagram @ifridag)

“Todos esos rumores de que odio a mis abuelos que porque me dejaron sin herencia... quiero aclarar en serio que yo no quiero nada de dinero, de esa herencia. ¡No la quiero! Porque siento que, en serio, he cargado con ese peso y esa mentira de que soy una persona que no soy”.

Insistió que está cansada de tener que lidiar con los rumores y que, en buena parte, no quiere su parte de la herencia porque confía en sí misma para seguir adelante. Lo único que quiere y ha intentado hacer es acercarse de nuevo a su familia o al menos mantener una relación más estable.

Por otra parte, hace unos días Frida Sofía borró varias de sus fotos en su cuenta de Instagram. La razón que la llevó a hacer esto fue para tener un nuevo inicio, “un borrón”. Sobre esto declaró: “Es tanto lo que cargas de energía. Quiero... no borrar, porque si no fuera por todo (lo que he pasado)... Obvio todo te moldea, todo lo que pasas en la vida. Yo creo que las preguntas que siempre me preguntan (...) ya tienen que llegar a un fin y pues yo estoy pasando la página”.

Hace unos días sacó su sencillo "Chicas malas" (Captura: YouTube Chicas Malas)

Recientemente Frida Sofía estrenó Chicas malas, un sencillo en colaboración de la intérprete Mari Burelle. Con la salida de su canción, la modelo destacó que por fin ha encontrado su propio “talento musical” gracias a que empezó a “quererse”. Mencionó que su estilo es ser “camaleona”, puesto que puede pasar de un género musical a otro si ella quiere.

