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Los mejores ingredientes con los que puedes combinar tu té de canela para aumentar su potencial quema grasa

Esta infusión es una bebida popular en dietas para perder peso y combinado con otros ingredientes puede brindar aún más beneficios

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té de canela
Su consumo debe acompañarse de una dieta balanceada y actividad física regular para obtener resultados visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de canela suele ser popular en las rutinas de quienes buscan perder peso y reducir grasa corporal.

Esta infusión, preparada a partir de la corteza de canela, se asocia con efectos que podrían favorecer el metabolismo y el control del apetito.

Su consumo frecuente forma parte de prácticas populares y recomendaciones en planes alimenticios enfocados en la pérdida de peso y lo mejor de esta infusión es que es posible combinarla con otros ingredientes para potencializar sus beneficios.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del té de canela para perder peso y reducir grasa

El té de canela es una bebida popular en dietas para perder peso. Los beneficios más citados, según estudios preliminares y evidencia anecdótica, incluyen:

  • Mejora de la sensibilidad a la insulina: La canela podría ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que puede reducir los picos de insulina y favorecer el control del apetito.
  • Efecto termogénico: Se asocia con un ligero aumento del gasto calórico tras su consumo, ayudando al metabolismo.
  • Reducción del apetito: Puede generar sensación de saciedad, ayudando a disminuir la ingesta calórica diaria.
  • Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes: Estas propiedades pueden contribuir a un mejor funcionamiento metabólico y favorecer la salud en general.
  • Apoyo a la digestión: La canela puede ayudar a reducir la hinchazón y los gases, lo que puede dar una sensación de abdomen más plano.

Es importante recordar que el té de canela por sí solo no provoca una pérdida de peso significativa ni una reducción localizada de grasa y que su consumo debe acompañarse de una dieta balanceada y actividad física regular para obtener resultados visibles.

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Persona con ropa deportiva mostrando vientre plano, fondo claro, concepto de bienestar físico y vida saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su consumo se asocia con un ligero aumento del gasto calórico ayudando al metabolismo a reducir grasa de manera más efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los mejores ingredientes con los que puedes combinar el té de canela para aumentar su potencial quema grasa

Como mencionamos antes, algunos ingredientes que suelen combinarse con el té de canela para potencialmente aumentar su efecto quema grasa.

De acuerdo con información como la Escuela de Nutrición de Harvard y la Fundación Española de la Nutrición, algunos de los ingredientes más recomendados son:

  • Jengibre: Se asocia con la termogénesis y puede ayudar a acelerar el metabolismo.
  • Limón: Rico en vitamina C, puede aportar un efecto depurativo y aportar sabor sin calorías.
  • Miel (en pequeñas cantidades): Endulza sin aportar azúcares refinados, aunque su aporte calórico debe considerarse.
  • Té verde: Tiene catequinas y cafeína, compuestos vinculados a la oxidación de grasas.
  • Vinagre de manzana: Algunas personas lo agregan por su posible efecto en el control del apetito y glucosa, aunque debe usarse con precaución.
  • Clavo de olor: Aporta antioxidantes y mejora el sabor.
  • Pimienta de cayena: Su compuesto activo, la capsaicina, se vincula con la termogénesis y el gasto calórico.
  • Cardamomo: Puede ayudar a la digestión y aporta un aroma especiado.
Una taza de té de cúrcuma, jengibre y canela humeante sobre una mesa de madera, con raíces frescas de cúrcuma y jengibre, y polvo de cúrcuma.
Una taza humeante de té de cúrcuma, jengibre y canela con ingredientes frescos y especias en una mesa de madera rústica, ofreciendo una bebida reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto y cómo tomar té de canela para obtener sus beneficios quema grasa

La recomendación general para consumir té de canela con el objetivo de aprovechar sus posibles beneficios quema grasa es la siguiente:

  • Cantidad: Se sugiere tomar una a dos tazas al día. Esta cantidad suele considerarse segura para la mayoría de los adultos y permite obtener los efectos potenciales sin exceder el consumo de cumarina, un compuesto presente en la canela que puede ser tóxico en grandes cantidades.
  • Preparación: Hierve una rama de canela (o una cucharadita de canela en polvo) en una taza de agua durante 5 a 10 minutos. Deja reposar y cuela antes de beber. Puedes agregar jengibre, limón o un poco de miel si lo deseas.
  • Momento de consumo: Puedes tomar una taza en ayunas y otra después de alguna comida principal. Esto podría ayudar a controlar el apetito y favorecer la digestión.
  • Duración: No se recomienda consumirlo de forma continua por periodos prolongados. Lo ideal es incorporarlo de manera intermitente como parte de una dieta variada y equilibrada.

Precauciones: Evita exceder dos tazas al día y consulta a un profesional de la salud si tienes problemas hepáticos, estás embarazada, lactando o tomas medicamentos anticoagulantes, ya que la canela puede interactuar con ciertos fármacos y condiciones de salud.

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