Frida Sofía volvió a la carga contra Christian Estrada: afirmó que fue él quien la abandonó al enterarse de su embarazo

La hija de Alejandra Guzmán habló de sus razones para no tener un hijo al lado del modelo (Foto: especial / Instagram de María Fernanda Quiroz)

A unos días de que María Fernanda Quiroz y Christian Estrada anunciaran que esperan a su primer hijo, Frida Sofía recordó cuando ella decidió abortar al producto que procreó al lado del ex concursante de Guerreros 2020 porque la abandonó.

La hija de Alejandra Guzmán habló de sus razones para no tener un hijo al lado del modelo que radica en México desde que se integró a las filas de Televisa el año pasado.

“Tú sabes muy bien lo que hiciste, no sólo a mí, sino a infinidad de mujeres. También sabes que expusite lo de mi aborto y tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos. Yo tenía seis semanas de embarazo y él no me contestaba, no me habló en nueve días y yo no me podía esperar a que ese bebé creciera porque tienes hasta las 11 semanas para tomarte una pastilla. También la gente tiene que entender que un aborto no muchas veces es por malicia”, dijo en entrevista con Ventaneando.

La también empresaria resaltó que padeció en más de una ocasión por la conducta que adoptó su ex pareja frente a los medios de comunicación y su propia madre, la rockera mexicana, Alejandra Guzmán.

“Este hombre va a un programa y saca una foto de la prueba positiva. Tú fuiste a hablar de algo mío, que tú no quisiste, no me hablaste en nueve días”, reiteró molesta.

La joven recordó cuando se sintió traicionada por su ex pareja y Alejandra Guzmán: “Después de mi aborto, le lleva mariachis a mí mamá en su cumpleaños en Nueva York. Yo sí puedo viajar a Nueva York, no a México, pero nadie me invitó, nadie y ya después de ver la foto abrazados cómo no voy a estar enojada con mi mamá”.

Frida Sofía volvió a cuestionar la cercanía entre la intérprete de Hacer el amor con otro y Yo te esperaba con el ahora novio de la actriz conocida como “Ferka”.

“Sólo quiero que piensen, qué hacía Christian Estrada ahí después de cortar conmigo. Si no trabaja con mi mamá, qué hacía todo el tiempo ahí”, mencionó.

La cantante y empresaria recordó, entre lágrimas, lo duro que fue para ella aceptar la situación entre su ex pareja y su mamá, de quien no recibió mucho apoyo tras el aborto.

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

“Basta de mentiras, lo tenía que sacar. Me vale, todas esas cosas que me han dicho, porque me han ofrecido hasta dinero para suicidarme, me he grabado llorando como loca porque dije ‘si algo pasa, alguien tiene que saberlo’”, aceptó de los ataques que recibió tras destaparse este escándalo hace algunos años.

A inicios de febrero, María Fernanda Quiroz y Christian Estrada anunciaron que se convertirán en padres por primera vez, después del inicio turbulento de su relación, provocado por el escándalo que protagonizaron con Frida Sofía y varias ex parejas del modelo y empresario.

“Esas cosas no las puedes guardar, nos emocionamos, llorarmos, se le llenaron sus ojitos y son esas sorpresas que dices ‘ok, está bien, bienvenido 2021″, comentó “Ferka” frente a Galilea Montijo, Andrea Escalona y Lambda García en el programa Hoy.

En aquella ocasión, Christian Estrada fue cuestionado por la polémica al lado de la hija de Alejandra Guzmán: “Es una felicidad porque en su momento, con Frida Sofía, yo sí quería a la creatura, pero uno pone y Dios dispone, entonces ver que Fer está embarazada, estoy sin palabaras, me emociono y me alegro, pero más que nada todo se lo debo a Magda, su madrina, que lo va a ver nacer. Y la extraño mucho porque si no fuera por Magda yo no hubiera conocido a Ferka así que ‘Magda te quiero’”.

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada se conocieron al inicio de la primera temporada de Guerreros 2020 producida por la fallecida Magda Rodriguez y transmitido por Canal 5 de Televisa.

Christian Estrada respondió a Ferka (d) y envió un mensaje a Frida Sofía (i) (ig : ifridag/ estradac11/ ferka_q)

Los famosos comenzaron un romance al principio del reality, pero todo se les complicó cuando Frida Sofía comenzó a atacar a la actriz e intensificó sus agresiones hacia su ex por haber provocado, según ella, la pelea con su madre.

La pareja se enfrentó a una ruptura por esta polémica, pero lograron arreglar su situación después de conversar en el programa Guerreros 2020 y hasta hoy continúan juntos.

