Colombia

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Insight Crime analizó el vacío de poder en el frente Jaime Martínez y el reto que supone para “Iván Mordisco” mantener el control territorial y enfrentar la presión de rivales y autoridades

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'Iván Mordisco' - Estado Mayor Central
'Marlon' representaba una de las últimas figuras de respeto que tenía 'Iván Mordisco' en el suroccidente del país - crédito Visuales IA

El 20 de junio, el Ministerio de Defensa confirmó que en un operativo que se llevó a cabo en Buenaventura, Valle del Cauca, fue dado de baja Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido en las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco” como “Marlon”.

Este criminal fue señalado como responsable de varios atentados terroristas registrados durante 2026 en Colombia, y era el principal cabecilla del Estado Mayor Central en el Cauca, por lo que su muerte representa un golpe de alto impacto para la estructura criminal.

Debido a la importancia del operativo ejecutado por las Fuerzas Militares, el medio especializado Insight Crime publicó un informe en el que destacó la relevancia que tenía “Marlon” en las disidencias y cómo quedó el grupo guerrillero tras su muerte.

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El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’

La suspensión de la orden de captura fue anulada debido al incumplimiento de compromisos en los diálogos, generando controversia sobre la efectividad de la estrategia de paz total y los riesgos de pactar con grupos armados - crédito captura @PedroSanchezCol / X
'Marlon' fue abatido el 20 de junio en Buenaventura - crédito Min Defensa

Para el medio citado, la muerte de Idrobo Arredondo genera un vacío en la jefatura del frente Jaime Martínez, uno de los principales brazos armados del Estado Mayor Central en el sur de Colombia.

El hombre que tomaría el poder de la estructura sería Jaime Aguilar Ramírez, alias Dionisio Rayo, que tendría el reto de continuar la expansión armada en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. “Dionisio Rayo” es señalado como responsable de innovaciones tecnológicas dentro del grupo, en especial el uso de drones.

Sobre el Estado Mayor Central, recordaron que sus integrantes optaron por no acogerse al acuerdo de paz firmado en 2016 y que desde entonces la estructura ha experimentado fracturas internas debido a disputas y ambiciones entre sus comandantes.

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Cabe recordar que “Calarcá” e “Iván Mordisco” compartían la comandancia de las disidencias y tenían un enfrentamiento directo con la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”, pero las diferencias, principalmente por los acercamientos a diálogos con el Gobierno Petro, hicieron que el Estado Mayor Central se dividiera en dos facciones.

Estado Mayor Central - Enfrentamientos
Siguen las diferencias entre "Calarcá" e "Iván Mordisco" por disputas territoriales - crédito AFP

El medio citado realizó un perfil de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, que dirigió el frente primero de las extintas Farc-EP y actualmente es el criminal más buscado de Colombia.

Resaltó que bajo el mando de “Iván Mordisco” operan estructuras como el bloque Amazonas, el bloque central Isaías Pardo, el comando conjunto del oriente y el bloque occidental Jacobo Arenas, integrando en total 21 frentes o subestructuras.

El segundo en la línea de mando en el Estado Mayor Central es Ebimelec Eregua Torres, alias Alonso 45, que lidera el frente Carolina Ramírez del bloque Amazonas, activo en Putumayo y Caquetá. El tercero al mando era “Marlon Vásquez”, que comandó el frente Jaime Martínez, con influencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, pero este disidente fue dado de baja en un operativo.

'Iván Mordisco' tiene disputas con disidencias de su misma facción, con otros grupos armados y es el criminal más buscado en Colombia - crédito Colprensa
'Iván Mordisco' tiene disputas con disidencias de su misma facción, con otros grupos armados y es el criminal más buscado en Colombia - crédito Colprensa

Insight Crime destacó que las facciones del EMC mantienen presencia en el sur, oriente y occidente de Colombia, principalmente en Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, y han extendido operaciones a zonas fronterizas con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela.

Uno de los retos de las disidencias de “Iván Mordisco” será seguir combatiendo en las rivalidades que tienen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y el Clan del Golfo, mientras que, a la par, el Gobierno nacional sigue teniendo como uno de sus principales objetivos la caída de Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Para el medio especializado, a pesar de las divisiones internas, el EMC mantiene el mayor alcance territorial y capacidad de combate entre las disidencias de las extintas Farc, y concluye que las fragmentaciones han generado un proceso de atomización criminal, con elevados niveles de violencia y disputa por el control de economías ilegales en varias regiones del país.

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