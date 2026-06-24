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‘Supergirl’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Milly Alcock

Las primeras reseñas de Supergirl reflejan una respuesta dividida: elogios para Milly Alcock y cuestionamientos sobre la construcción de la historia

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Primer plano de Milly Alcock como Supergirl con el traje azul y rojo, cabello rubio al viento, mirando directamente a la cámara bajo un cielo luminoso
La actriz Milly Alcock da vida a Kara Zor-El en 'Supergirl'. (Warner Bros.)

Las primeras críticas de Supergirl ya comenzaron a circular antes de su estreno en cines y muestran una recepción dividida entre la crítica especializada, logrando que la cinta dirigida por Craig Gillespie tenga una calificación del 56% en Rotten Tomatoes.

Mientras varios comentarios destacan la interpretación de Milly Alcock como Kara Zor-El y el tono más oscuro de la producción, otras reseñas apuntan a problemas narrativos y cuestionan la capacidad de la película para consolidar la nueva etapa del universo cinematográfico de DC.

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Peter Bradshaw de The Guardian calificó la película como una aventura “ágil y brillante” y destacó que evita las complejas explicaciones y el exceso de mitología que han caracterizado a otras producciones de DC. Consideró que la historia es más clara y accesible que la de muchas entregas recientes del estudio.

The Guardian destacó que la historia de "Supergirl" no es aburrida. (Warner Bros. Pictures via AP)
The Guardian destacó que la historia de "Supergirl" no es aburrida. (Warner Bros. Pictures via AP)

“Es un alivio ver una película de superhéroes de DC que cuenta una historia clara, sin enredarse de forma desconcertante —como la anterior película de Superman y gran parte de la franquicia del Universo Extendido de DC— en material secundario enredado y una historia de fondo aburrida, incluyendo el tema insoportablemente tedioso de la relación de los superhéroes con los medios”, dijo.

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Por su parte, Kevin Maher de The Times describió a Milly Alcock, como una protagonista con “encanto descarado y energía despreocupada”, pero sostuvo que el filme no logra construir una historia a la altura de su personaje. “Alcock es un personaje que necesita desesperadamente una mejor película”, dijo.

También criticó las secuencias de acción, algunos personajes secundarios y el uso de Krypto, el perro de Supergirl, al que consideró poco convincente visualmente. De hecho, el diario resumió buena parte de su valoración en el propio titular de la reseña: “Milly Alcock es genial, pero el perro CGI está completamente fuera de control”.

Asimismo, The Daily Beast afirmó que Supergirl mejora algunos aspectos de Superman (2025), especialmente en términos de enfoque narrativo, pero concluyó que sigue siendo una producción demasiado apegada a las fórmulas habituales del cine de superhéroes.

Una mujer vestida como Supergirl, con traje azul, falda roja, capa roja y cinturón dorado, se encuentra en un pasillo oscuro con otro hombre detrás
Supergirl parece una historia demasiado genérica. (Warner Bros.)

Supergirl tiene un cliché en su esencia, y la falta de originalidad plaga su acción inicial, en la que Kara visita cantinas llenas de alienígenas sacados directamente de Star Warsy”, expresó.

Por su parte, Johnny Oleksinski de New York Post describió la película como un regreso a la “mediocridad” dentro del género. Aunque reconoció el trabajo de Alcock, señaló que la cinta recurre a elementos ya vistos en numerosas producciones de superhéroes durante la última década.

“No es un desastre total. Cuenta con una protagonista sólida y está bastante bien ejecutada. Si no nos hubieran bombardeado con un millón de películas de superhéroes en los últimos 15 años, Supergirl sería aceptable", indicó.

Y añadió: “Esta es una película que se esfuerza demasiado por encajar y, por lo tanto, pasa desapercibida. Y a menudo eso significa, como un gótico en la cafetería, fingir ser transgresor”.

Supergirl (Captura de tráiler oficial)
Para New York Post, "Supergirl" se esfuerza mucho por encajar en los éxitos de las películas de superhéroes. (Captura de tráiler oficial)

La valoración de Variety fue particularmente crítica con la nueva apuesta de DC Studios.

El medio considera que la película intenta construir una identidad “punk rock” para Kara Zor-El, presentándola como una joven rebelde que recorre distintos planetas mientras se involucra en peleas y excesos, pero sostiene que esa propuesta nunca termina de funcionar.

Para el crítico Owen Gleiberman, la trama se reduce esencialmente a dos objetivos —salvar a Krypto y perseguir al villano Krem—, una premisa que considera demasiado simple para una producción de esta escala.

Asimismo, Variety cuestiona el desarrollo de los personajes secundarios y la construcción del antagonista interpretado por Matthias Schoenaerts, al que describe como una figura derivativa y poco carismática.

Cabe recordar que esta película de Supergirl narra la historia de Kara Zor-El, prima de Superman, quien ha crecido lejos de la Tierra en un entorno marcado por la destrucción de Krypton y la pérdida de su familia.

Supergirl (Captura de tráiler oficial)
Supergirl deberá salvar a Krypto mientra ayuda a una joven a buscar venganza. (Captura de tráiler oficial)

A diferencia de su primo, Kara no ha construido una vida estable en el planeta Tierra y viaja por distintos mundos intentando encontrar un propósito.

Durante uno de sus viajes, la protagonista conoce a una joven llamada Ruthye Marye Knoll, quien busca venganza tras el asesinato de su padre a manos de un criminal intergaláctico llamado Krem. Ruthye le pide ayuda a Supergirl para localizarlo y hacer justicia.

A partir de este encuentro, ambas emprenden una travesía por distintos planetas en una misión que combina venganza, supervivencia y descubrimiento personal.

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