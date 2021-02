El golpe de Televisa a José Ramón Fernández: el supuesto complot con la FIFA para vetarlo de un Mundial

José Ramón Fernández no pudo transmitir desde Italia las acciones del Mundial del 90 (IG: joseramonfernandeza)

Han pasado más de 30 años pero Enrique Garay lo recordó claramente: Televisa se coludió con la FIFA para vetar a José Ramón Fernández del Mundial de Italia 90.

“Fue un mundial bien doloroso para él”, comentó en entrevista con Infobae México. “Fue el poder de Televisa impulsando el poder del gobierno para vetar a su máxima competencia, a la que no podía derrotar”.

Y es que en aquella época José Ramón ya había presentado en Imevisión la exitosa fórmula de Los Protagonistas en un Mundial y en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, en donde -por cierto- hizo su debut “Ponchito” (el famoso personaje de Andrés Bustamante).

Dicha fórmula consistía en reunir a especialistas de diversos deportes (en el caso de los Olímpicos) y a comediantes que aportaban buenas dosis de humor en las transmisiones diarias, donde se comentaban los hechos más relevantes de cada jornada.

José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México (IG: joseramonfernandeza)

Así que aquel programa producido por un canal gubernamental de pronto se convirtió en una amenaza para la poderosa empresa televisora.

“Recuerdo cómo él estaba inaugurando desde México la cobertura del Mundial porque la FIFA se coludió con Televisa para boicotearlo y no le permitieron ir y estaba ahí haciendo sus corajes”, añadió Garay. “Me acuerdo de él, de su impotencia, su rabia transmitiendo desde México cuando quería estar desde Italia”.

“Pero ve qué herramienta de Televisa, bloquearlo a través de la FIFA para que tu máxima competencia no fuera. Lo recuerdo muy bien”.

Al parecer, las acciones de la poderosa televisora fueron sí para contrarrestar a su competencia, pero también como una especie de “desquite” contra el periodista por haber apoyado la investigación de “Los Cachirules”.

Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, Jose Ramon Fernandez, Alfredo Ruiz y Francisco Javier Gonzalez (IG: joseramonfernandeza)

Como se recordará, poco después de que la Selección Mexicana de Futbol participara en el torneo clasificatorio para los Olímpicos de Seúl, el periódico Ovaciones destapó que varios miembros del equipo rebasaban la edad límite de 20 años para competir. La información pronto comenzó a tener eco en otros medios que ahondaron en la investigación.

El escándalo llegó a tal punto que federaciones como las de Guatemala y Honduras denunciaron el hecho ante la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) y el resultado fue que el organismo suspendió a México durante dos años de cualquier competencia, por lo que la Selección Mexicana -que entonces tenía a figuras como Hugo Sánchez, Miguel España y Manuel Negrete- no pudo participar en el torneo clasificatorio a Italia 90.

Tampoco José Ramón Fernández tuvo oportunidad de acudir al certamen para narrar desde Italia los partidos, así que lo hizo desde México junto a su equipo en el que estaban, entre otros, Carlos Albert, Raúl Orvañanos y los comediantes Andrés Bustamante y Víctor Trujillo.

La historia del veto a Joserra fue cuestionada por Ignacio “El Fanstama” Suárez en su columna del periódico Récord en junio de 2018.

Enrique Garay consideró un privilegio haber trabajado junto a "Joserra" (Foto: Instagram@quiquegaray_)

El periodista aseguró que Fernández sí recibió acreditación para el Mundial de Italia 90, pues quedó registrado con el número 145678 como “Team leader” de Imevisión. Así que, según El Fantasma, si Joserra no fue a la justa deportiva fue porque no quiso y no por un complot entre Televisa y la FIFA.

Sin embargo, el propio José Ramón tocó el tema en una entrevista con Brozo (personaje de Víctor Trujillo) en noviembre de 2020. “Mundial que no pude ir, porque me vetaron por el tema de los cachirules, que lo habíamos sacado dos años antes”, aseguró sobre aquel incidente. “Vetado México y corridos todo su comité directivo. El castigo fue para mí, yo me cargué encima y (Carlos) Albert, que se sumó, porque brincaba a todos los barcos que se hundían”.

Más allá de cualquier polémica, para Enrique Garay fue un privilegio poder trabajar junto a José Ramón. “Él es un caudillo del periodismo como no habrá otro y la realidad es que fuimos muy afortunados los que trabajamos a su lado y aprendimos”.

