Sergio Sepúlveda regresó a “Venga la alegría” tras su contagio de COVID-19

Después de que el conductor Sergio Sepúlveda se contagiara de COVID-19, la mañana de este martes reapareció en el programa de televisión Venga la Alegría.

El presentador de Difícil de creer fue diagnosticado con COVID-19 el pasado ocho de enero, por lo que se mantuvo en aislamiento hasta la emisión de este 26 de enero, cuando se presentó en el foro del programa.

Sepúlveda comentó hace días que desconocía cuál fue el origen de su contagio, ya que únicamente salía a trabajar y regresaba a su casa.

En los días de aislamiento, el conductor se enlazó con sus compañeros para contarles sobre sus síntomas y describió la situación como una lucha psicológica. Admitió que él no tuvo mayores síntomas, pero su esposa sí requirió de oxígeno.

“Conforme pasaron los días se sentía una presión no de asfixia, pero sí una presión en el pecho, tampoco de dolor, entonces la doctora decidió oxigenarla un poquito, mejor dicho, nebulizarla con un poco de oxígeno tres veces al día. Hoy día terminamos las nebulizaciones, nos faltan dos nada más y se siente mucho mejor”, relató a sus compañeros de TV Azteca.

“Lo más complicado es la guerra mental, pensar que en algún momento te puedes sentir peor que el día anterior, eso es lo que te da miedo, es la verdad, hay que decirlo así, entonces ha sido una lucha psicológica por saber que voy a estar bien, pero sobre todo que mi familia lo iba a estar y afortunadamente mis hijos y mi esposa estamos mucho mejor”, añadió el conductor.

El 22 de enero, Sepúlveda compartió en sus redes sociales que era la primera vez que salía de su habitación, al concluir su aislamiento. Además, bromeó publicando “salte Covid de este cuerpo chambeador para regresar a Venga la Alegría”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sepúlveda explicó que por protocolos sanitarios, no podría reaparecer en el programa hasta que su prueba de PCR fuera negativa a COVID-19. Aunque la fecha tentativa era el 22 de enero, se recorrió hasta el 26 de enero.

Desde la primera transmisión después de dar positivo, el conductor se mostró seguro al atenderse en tiempo para prevenir algún daño.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”, comentó en el programa.

Contagios en TV Azteca

Venga la alegría es uno de los programas que más ha padecido los estragos de la pandemia de COVID-19.

Varios de sus integrantes han realizando una cuarentena por haber contraído la enfermedad causada por el virus SarS-CoV-2, con distintas consecuencias para cada uno de ellos.

Patricio “Pato” Borghetti fue el primer contagiado no solo en la emisión sino en el mundo del entretenimiento en México. Tanto el presentador argentino como su pareja, la conductora Odalys Ramírez, contrajeron el virus en marzo de 2020.

Borghetti únicamente presentó pérdida del olfato. A “Pato” le siguieron otros de sus compañeros, con semanas o meses de diferencia, como Kristal Silva, Flor Rubio, Brandon Peniche y “El Capi” Pérez.

A mediados de noviembre Laura G también anunció que había dado positivo. A diferencia de sus compañeros, a Ricardo Casares el virus lo atacó de manera agresiva, dañando principalmente sus pulmones. El presentador alarmó al publicar en redes sociales una fotografía donde aparecía conectado a un tanque de oxígeno.

