Gobierno de CDMX anunció dos puntos adicionales para la recarga gratuita de tanques de oxígeno

Personas buscan rellenar sus tanques de oxígeno (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció dos puntos adicionales para la recarga gratuita de cilindros de oxígeno: uno en el Centro de Salud Minas de Crista en la alcaldía Álvaro Obregón y el segundo en el Centro de Salud San Salvador Cuauhtenco en la alcaldía de Milpa Alta

También continúan las recargas en la Macro Plaza Cuitláhuac en la alcaldía de Iztapalapa y en el Centro de Rehabilitación Infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los horarios son de lunes a viernes de 9:00 a las 18:00. S e solicita que la gente que acuda a la recarga use cubrebocas y mantenga la sana distancia.

Ante el incremento en la demanda de tanques de oxigeno medicinal, el gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal del Consumidor trabajan en conjunto para conseguir el abasto y la regulación de su precio.

Tanques de oxigeno en la Ciudad de México (Twitter: GobCdmx)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el programa de pre alta hospital de pacientes, que tiene el objetivo de liberar camas y usarlas para quienes apenas inician con la enfermedad y presentan una situación delicada.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, aclaró que en este programa solo entran los pacientes con un cuadro clínico leve y que puedan continuar con la atención necesaria en su domicilio.

Robledo detalló que, en los casos donde los pacientes aún requieren el oxígeno, no son dados de alta hasta que tengan el tanque en su casa, mismo que es proporcionado por el IMSS.

En videoconferencia mencionó que del 24 de diciembre al 25 de enero, en la Ciudad de México y el Estado se han solicitado un total de 934 tanques de oxígeno, donde 539 se prestaron para poder continuar el tratamiento desde casa.

Así puedes devolver un tanque de oxígeno desocupado para que las personas que lo necesitan tengan acceso (Foto: Twitter@Profeco)

Actualmente la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo por el aumento de casos y la saturación de hospitales lo que solo permite las actividades esenciales.

El caso de Alfonso Rodríguez, un hombre de mediana edad con tres pacientes de Covid en su casa, recarga oxígeno “unas ocho veces al día” para rellenar los cinco tanques de los que dispone, mientras espera en las filas una media “de dos horas y media”.

“Ahorita vengo de otro lugar y me dijeron que hasta las cinco de la tarde (no había oxígeno), y eran las once del día. (...) Es demasiado tiempo”, relató a EFE mientras esperaba en un punto de recarga de la zona del Escandón, en el corazón de la capital.

Entre otras personas enfermas en su casa se encuentra su madre, de 84 años, además de contar con una familiar “que está hospitalizada”.

Hay desabasto de tanques de oxígeno en la Ciudad (Foto: Facebook@Alberto Mondragon Torres)

“Nos tardaron cuatro horas para que nos dieran una cama. De hecho, ayer hablamos con una ambulancia y nos comentaba un paramédico que hay una espera de hasta seis o cinco horas y que el oxígeno lo están dosificando ellos también”, aseveró.

Un poco más adelante de la fila, Emilio celebraba poder conseguir por fin un tanque nuevo, ya que el suyo, de 2015, estaba fuera de vigencia.

Dentro de su casa hay dos personas con Covid, ambas en la segunda semana de padecimiento y en un estado “delicado”, ya que tienen “70 de oxigenación y a partir de menos de 90 ya es un dato alarmante”.

