Telecinco tropieza con el estreno de ‘Amor o lo que surja’ mientras ‘Pasapalabra’ resiste el tirón de Leo Messi y el Mundial

El elenco de 'Amor o lo que surja': Carlos Lozano (ctr.), Anabel Pantoja (izq.) y Ana Santiago (dcha.). (Mediaset)

La batalla por las audiencias de la tarde del lunes dejó un claro vencedor y un estreno que no cumplió las expectativas. Telecinco apostó por renovar su sobremesa con Amor o lo que surja, el nuevo dating show presentado por Carlos Lozano, pero el formato arrancó con un discreto 6,8% de cuota de pantalla y 632.000 espectadores, un resultado que complica su futuro desde el primer día.

El espacio, llamado a convertirse en una de las apuestas estivales de Mediaset, no solo quedó lejos de sus principales competidores, sino que incluso empeoró los registros que venía obteniendo El tiempo justo. La nueva propuesta fue ampliamente superada por Sueños de libertad en Antena 3, que firmó un 13,6% de share, y por Directo al grano en La 1, que alcanzó un 10,7%.

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El estreno de Carlos Lozano se convierte así en uno de los más discretos de la temporada para la cadena, igualando uno de sus peores debuts recientes en términos de cuota de pantalla. Habrá que esperar a los próximos días para comprobar si el programa consigue asentarse y encontrar a su público o si, por el contrario, confirma un inicio cuesta arriba.

'AlaZ' es la prueba que sustituye al rosco de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

En el extremo opuesto se situó Pasapalabra. Aunque el concurso de Roberto Leal firmó un 15,1% de cuota, una cifra inferior a sus habituales registros, consiguió plantar cara a un rival de enorme calibre: el partido del Mundial de Clubes entre Argentina y Austria, impulsado por la presencia de Leo Messi, que arrasó en La 1 con un espectacular 31,1% de share y cerca de tres millones de espectadores.

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Especialmente positivo fue el comportamiento de ‘AlaZ’, la nueva prueba que sustituye temporalmente a El Rosco. En su segundo día de emisión, este tramo final del concurso promedió un 20% de cuota y más de 2,1 millones de espectadores, demostrando que el cambio ha sido bien recibido por la audiencia pese a competir directamente contra uno de los eventos deportivos más seguidos del momento.

El éxito del encuentro futbolístico también impulsó el resto de la programación de La 1. El efecto arrastre permitió al Telediario 2 liderar su franja con un 19,5% de share, consolidando la fortaleza de la cadena pública durante una jornada marcada por el deporte.

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Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

Mientras tanto, la tarde de Telecinco evidenció las dificultades de la cadena para hacerse hueco frente a la competencia. Tras el flojo estreno de Amor o lo que surja, el resto de sus programas vespertinos tampoco logró remontar. El tiempo justo se quedó en un 7,4%, El diario de Jorge obtuvo un 7,3% y Allá tú repitió ese mismo dato pese a introducir novedades en su mecánica.

En el cómputo global del día, La 1 se alzó como la cadena más vista con un 15,6% de cuota gracias al impulso del Mundial, seguida de Antena 3 con un 13%. Telecinco, por su parte, cerró la jornada con un 7,9%, una cifra que refleja las dificultades de una tarde en la que una de sus grandes apuestas para el verano no logró convencer al público en su estreno.

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