Suspendieron la cuenta de Twitter de León Larregui por un supuesto mensaje contra la vacuna COVID

El cantante formó la banda mexicana Zoé a finales de la década de los noventa y tras 20 años se carrera se considera una de las bandas más importante de la industria mexicana (Foto: Captura Instagram - @leonlarregui)

Este martes, León Larregui se convirtió tendencia en Twitter, pues usuarios de esta red expusieron un supuesto mensaje en el cual el artista puntualizaba no estar de acuerdo con la aplicación de la vacuna para la COVID-19.

Y no sólo el tuit fue el que desapareció, sino que los cibernautas señalaron que la cuenta oficial del vocalista de la banda Zoé había sido suspendida tras el controversial anuncio del cantante donde incitó a la población a no aplicarse el antídoto, pues aseguró que contenía un mecanismo de control el cual generaba dependencia.

“No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad”, señalan los diversos pantallazos compartidos por los usuarios.

Después del tuit, los internautas comenzaron a reaccionar y, de acuerdo con las capturas de pantalla, Laguerri todavía les respondió de forma irónica minutos antes de que su cuenta dejara de aparecer.

“Vaaa te invito a vacunarte, ¡ahí me avisas! cómo te va”, respondió el cantante a los comentarios negativos por parte de los usuario y posteriormente añadió: “Pobre banda, ¡qué pobre, qué pobre juventud!”.

Leon Larregui (Foto:Twitter@isopixel)

Cabe señalar que Twitter recientemente emitió un mensaje en el que destacaba que, dentro del portal, no se toleraba ningún tipo de contenido que vulnerara a otra persona o declaraciones que incitaran actividades engañosas.

“No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia”, se vislumbra en el perfil de @TwitterSeguro.

Ante estos sucesos y el cierre de la cuenta de Larregui, a los diez minutos de haber realizado los tuits, los usuarios comenzaron a bromear sobre el cantante y a criticarlo por sus comentarios anti vacunas. Algunos señalaron que seguramente estaba drogado y otros lo compararon con la actriz Paty Navidad quien también ha causado varias controversias por no creer en la vacunación para el COVID-19.

“León Larregui y Paty Navidad dándose cuenta que están igual de pend*jos después de que Twitter cerrara sus cuentas”, dijo un usuario tras compartir un meme.

La cuenta del artista fue eliminada a los diez minutos de publicar el tuit (Foto: Cuartoscuro)

Hace falta recordar que Paty Navidad hace unas semanas igual estuvo en medio del ojo público, por formar parte del grupo de celebridades que comparte mensajes polémicos respecto a la aplicación del antígeno y las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

Pues a principios de enero, la cuenta de la actriz fue directamente suspendida por la aplicación por “incumplir las reglas de la aplicación”, lo cual pudo haber sido causado por minimizar la letalidad del virus que causa la enfermedad de COVID-19 y compartir un remedio casero consistente en jugo de guayaba.

Esta declaración se suma a lo expresado por la actriz en relación a que la vacuna contra los coronavirus es un plan de una presunta élite mundial para introducir “microchips” para controlar a las sociedades, ideas que no cuentan con un fundamento científico y que la famosa se ha empeñado en defender.

Ya un día antes de que su cuenta fuera suspendida, Paty declaró ante los medios que la vacuna contiene nanotecnología para modificar la genética humana: “Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que he hablado, una nueva era de transhumanismo”, destacó en ese entonces.

