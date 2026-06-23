La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el llamado ‘caso Leire’, que investiga presuntas maniobras para influir en procesos judiciales y en la concesión de ayudas públicas. Así lo recoge un informe remitido al magistrado Santiago Pedraz, titular del juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional, que investiga una trama vinculada a la adjudicación del préstamo de 112,9 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos, según información de EFE y Europa Press.

En el centro de la investigación se encuentra el grupo denominado Hirurok, integrado, según la Fiscalía Anticorrupción, por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. La Fiscalía señala que este grupo habría realizado “acciones tendentes al otorgamiento” de la ayuda económica, recibiendo a cambio 114.950 euros en concepto de servicios de prospección de mercados, facturados a través de la empresa Mediaciones Martínez. No obstante, la UCO considera que estos pagos, aunque documentados, encubrían en realidad gestiones para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

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Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, en Amurrio, País Vasco (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

‘Hirurok’ habría recurrido al PNV y al PSOE para facilitar la concesión del préstamo

El informe de la UCO detalla distintas reuniones y contactos clave. Se menciona que Leire Díez y Vicente Fernández propusieron acudir a Santos Cerdán y a Antxon Alonso para impulsar la ayuda cuando el proceso se encontraba bloqueado. Además, el grupo Hirurok habría contactado con “algún miembro del Partido Nacionalista Vasco”, lo que “podría haber contribuido” a que la ayuda finalmente se concediese.

En el sumario figura una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la sede del partido en la calle Ferraz, Madrid. La cita aparece reflejada en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez, bajo la anotación “Reunión Tubos Reunidos”. Además, según la UCO, Leire Díez solicitó plaza de aparcamiento en la sede socialista para ese mismo día, gestionando la reserva a través de una empleada identificada como Covadonga San Pedro Pascual.

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La UCO sostiene que tras esa reunión, Santos Cerdán habría pretendido realizar gestiones relacionadas con la situación de Tubos Reunidos, y en concreto con la necesidad de amortizar anticipadamente parte de la deuda de la empresa a través de la venta de terrenos en Sestao.

El expresidente y el secretario de organización del PNV se reunieron con el director de Tubos Reunidos

Por otro lado, la Guardia Civil sitúa una reunión con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortúzar, el 28 de enero de 2025. El objetivo de este encuentro, al que también habrían asistido Vicente Fernández, el directivo de Tubos Reunidos Carlos de las Heras y el responsable de Organización del PNV Joseba Aurrekoetxea, habría sido impulsar el rescate por parte de la SEPI ante las dudas expresadas por el secretario de Estado de Economía, que formaba parte del órgano gestor de la ayuda.

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Los investigadores han identificado una segunda operativa, llevada a cabo entre 2024 y 2025, para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda de Tubos Reunidos, en la que también podría haber participado Santos Cerdán.

Como consecuencia directa de estas gestiones, los participantes del grupo Hirurok habrían recibido 114.950 euros mediante facturas mensuales de 5.000 euros (sin IVA) emitidas por Mediaciones Martínez a Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y agosto de 2023. La UCO señala que el acuerdo sobre estos pagos se habría pactado con el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, y que el abono se instrumentó a través de la citada

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El PNV ha reconocido la existencia de reuniones con miembros del Gobierno de España relativas a empresas en dificultades, entre ellas Tubos Reunidos, pero ha negado cualquier vinculación con actividades corruptas. “No es responsabilidad del PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas”, ha manifestado la formación.

*con información de EFE y Europa Press