Hasta Verónica Castro se unió a la celebración por los 25 años de “Ventaneando”

Verónica Castro no ha formado parte de la plantilla de conductores de Ventaneando, pero sí se emocionó lo suficiente con los festejos por los 25 años del programa como para llamar en plena transmisión en vivo y felicitar a todo el equipo de Pati Chapoy.

“Hablé porque estoy muy sentida, no quisiste compartir tu luz conmigo”, comentó la estrella vía telefónica.

La llamada de Verónica Castro llegó cuando ya habían aparecido en el programa especial Juan José “Pepillo” Origel y Martha Figueroa, conductores originales de la emisión, junto a Chapoy y Pedro Sola.

Muy emocionada por el reencuentro de los conductores de Ventaneando -que también incluyó a Mónica Garza, Aurora Valle, Álvaro Cueva, Jimena Pérez, Ricardo Casares, Atala Sarmiento e Inés Gómez Mont-, Vero Castro lamentó que Pati no quisiera “darle trabajo” para hacer lo que más le gusta.

“(Estoy) viéndolos a todos con mucha emoción, todos se han portado muy bien conmigo ahí”, añadió Castro.

Pati Chapoy aprovechó para preguntarle por su más reciente película y también por sus hijos, Michel y Cristian.

“¿Mis hijos?, no sé, no sé si tengo hijos. Tengo uno desaparecido que se llevó una supuesta novia, me dice que se fue a casa de la mujer, no tengo la menor idea”, comentó respecto de Cristian, mientras que sobre Michel únicamente mencionó que está trabajando en una nueve película.

En la breve charla, Daniel Bisogno saludó a Verónica y ella le respondió con un consejo (ante las recientes polémicas que ha enfrentado el conductor y que lo mantuvieron alejado de Ventaneando más de un mes): “aunque te jodan y te digan tus cosas, que te valga todo”.

Castro terminó su llamada con unas palabras para Chapoy: “Te amo, te envidio mucho porque la verdad me encantaría hacer lo que tú haces porque yo no tengo los pantalones ... felicidades a todos”.

La transmisión de este viernes resultó especial y es que fue el 22 de enero de 1996 cuando Ventaneando comenzó sus transmisiones en TV Azteca.

El programa de este viernes inició con Pati Chapoy junto a Pedro Sola y Juan José Origel, así como con Martha Figueroa enlazada vía Zoom. Fueron ellos cuatro los primeros conductores de la emisión dedicada al mundo del entretenimiento.

De inmediato comenzaron a recordar anécdotas de los inicios del programa, cuando los famosos evitaban darles entrevistas por temor a las represalias de Televisa.

Origel destacó el gran éxito que lograron en poco tiempo sin que ninguno de los conductores fuera joven o famoso. También se habló de aquella nota que dio “Pepillo” que llevó a la separación de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Y es que Maribel estaba en casa junto a Joan Sebastian viendo Ventaneando cuando Origel dio la nota de que había visto al cantante en un bar junto a Arleth Terán; así que en ese momento Maribel decidió terminar con su relación.

Durante las tres horas que duró este especial por los 25 años, desfilaron por Ventaneando todos los ex conductores, que compartieron anécdotas de su paso por el programa, el más longevo en su tipo en la televisión mexicana.

Quizás la presencia que más sorprendió fue la de Atala Sarmiento, ya que en 2018 abandonó el programa en medio de cierta tensión y polémica, principalmente con Pati Chapoy.

