De Martha Figueroa a Atala Sarmiento: ¿qué pasó con las ex conductoras de Ventaneando que salieron en medio de una polémica?

Fue hace 25 años cuando se dio la primera emisión del programa que rompió esquemas en el periodismo de espectáculos y que se mantiene hasta la fecha como una de las transmisiones más importantes de su tipo. Pati Chapoy y compañía han mantenido la frente en alto para darle vida a Ventaneando.

Por supuesto, en la larga trayectoria del título de Tv Azteca ha habido varios cambios tanto en contenidos, famosos que entrevistan y, claro, rostros en cámara que presentan la información. Algunos recuerdan su paso por Ventaneando como una experiencia importante para sus carreras, pero hay quienes prefieren tocar el tema con pinzas.

¿Qué ha sido de aquellos personajes como Martha Figueroa y Atala Sarmiento, cuyas salidas del programa estuvieron rodeadas entre polémicas y rumores? Aquí un recuento de estas y otros ex conductores.

Martha Figueroa

Perteneció a la primera agrupación de conductores que tuvo Ventaneando en su historia. En 1996, en compañía de Pati Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel, Martha estuvo acompañándolos durante algún tiempo hasta que en 1998 tuvo que marcharse entre tensiones con sus compañeros.

En 2020, para el canal de YouTube Amarelo explicó a detalle qué ocurrió en esa época. Aseguró que los problemas empezaron cuando Origel dejó el barco. “La chamba ya no estaba tan padre para mí al menos, porque se había ido mi compañero de fechorías, que era Pepillo”, confesó.

Fue en este hervidero de tensiones que Figueroa tuvo la oportunidad de ir a hacer cobertura en el Mundial de Francia 98 con José Ramón Fernández y Los Protagonistas. Martha dijo que, tras volver de ese trabajo, sus compañeros ya le aplicaban la ley del hielo.

Una vez fuera del programa, estuvo segura de que Chapoy se encargó de ponerle muchas trabas para que no tuviera trabajo, cosa que la llevó a no tener un puesto estable por bastante tiempo.

En reiteradas ocasiones ha dicho que amaba a Pati Chapoy como a una amiga, pero no fue hasta finales del año pasado donde afirmó para el programa de Alejandro Zuñiga en YouTube que ya no odiaba a la conductora estrella de Ventaneando, pero tampoco la quiere.

Desde 2016 está en Televisa como una de las conductoras del programa Hoy. En 2017, en compañía de su amigo de años, Juan José Origel, conduce Con Permiso, del canal Unicable.

Aurora Valle

También conocida como “Boris”, estuvo en Ventaneando de 1997 a 2006. En su momento, Chapoy insistió que la salida de ésta fue por un berrinche que hizo al negarse a tomar un curso para conducir el programa.

No obstante, en el canal de YouTube, De Historia En Historia, Aurora arremetió contra la conductora estrella: “¡No, Pati! ¡El berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso! No me fui por berrinche, me fui por la gritiza que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas, pero no te fijaste que tres dedos te señalaban a ti”.

Ya que “Boris” no es de las que soportan que las humillen, se marchó del programa a pesar de ser señalada. De ahí que, desde 2007, la periodista esté con Televisa. Fue en ese año cuando se incorporó a La Oreja, que era la competencia directa de Ventaneando en ese entonces.

Aurora ha tenido paso por otros proyectos de Televisa, independientes de YouTube y desde 2019 es presentadora de Confesiones, transmitido por Tlnovelas. Si bien no habla con Chapoy o Bisogno, aseguró que no tiene estas tensiones con Pedro Sola.

Atala Sarmiento

Estuvo desde 2006 hasta 2018. Las razones de su salida no han sido del todo aclaradas hasta la fecha, más allá de que todo empezó con rumores de que Atala estaba negociando con Televisa. No obstante, en agosto del año pasado, a través de preguntas que respondió en sus historias de Instagram, Sarmiento mencionó un poco del tema.

Habló de las tensiones que tuvo con Daniel Bisogno durante más de un año: “Me dolió el alma saber todo lo horrible que se expresó de mí”, respondió en sus historias respecto a su ex compañero.

Sarmiento no tiene planes próximos de volver a Televisa o Tv Azteca, del segundo dijo la razón: “No, allí no puedo trabajar yo. El famoso ‘veto’ que le llaman jaja”, puso. De igual modo aclaró que le guarda mucho cariño a Pedro Sola y a otras compañeras con las que compartió set como Aurora Valle.

El último programa donde fue conductora titular fue Intrusos en el canal Tlnovelas de 2018 a 2019. Luego de su salida, Sarmiento se mudó a España con su esposo. Si bien ahora está más dedicada a hacer columnas en medios impresos, la ex-conductora de Ventaneando ha aparecido como presentadora de espectáculos en Sale El Sol, trasmisión de ImagenTv.

Juan José Origel

Mejor conocido como “Pepillo” Origel, formó parte de la primera cuadrilla de conductores que hubo en Ventaneando desde su origen en 1996. De ahí, el famoso periodista de espectáculos duró un año hasta que decidió salir de Tv Azteca para cambiarse a Televisa, donde fue conductor estelar de La Botana.

Sin embargo, en abril de 2020, en entrevista con Yordi Rosado, Pepillo por fin explicó los motivos de su salida. Emilio Azcárraga Jean lo convenció de unirse a su televisora para proponerle un proyecto similar a Ventaneando, sugerencia que el ex-conductor de La Oreja aceptó una vez que Azcárraga toma el control de Televisa.

Igual destacó que tuvo un malentendido con Pati Chapoy que lo convenció de irse de Ventaneando. “Yo tenía mis vacaciones a Madrid e Ibiza, pero Pati me dice ‘no, es que no te puedes ir de vacaciones porque tengo un evento familiar’. Le dije ‘Pati me tengo que ir, yo ya tengo el avión todo listo’, y me fui a Ibiza”.

Actualmente lleva una relación amistosa con Chapoy, pero también forma parte de la lista de conductores del programa Hoy, en Televisa.

Mónica Garza

Es una de las periodistas más reconocidas que hayan pertenecido alguna vez a Ventaneando. Estuvo primero como conductora invitada (por la propia Pati Chapoy) desde 1998 y fue parte importante del programa hasta 2009 donde anunció su salida para enfocarse en su trabajo como conductora de Historias Engarzadas y su ascenso en ADN40 como presentadora del noticiero Es De Mañana.

Chapoy ha afirmado que ella y Origel son las dos personas que jamás debieron irse de su programa. “Sin embargo, en el caso de Mónica entiendo obviamente el crecimiento tremendo que ha tenido y lo aplaudo. Me encanta lo que hace en ADN 40 y está muy contenta con lo que hace”, afirmó Pati Chapoy en una entrevista con Yordi Rosado para ExaFM.

Álvaro Cueva

Tuvo una breve presencia en Ventaneando. Su aparición comenzó en 1998, lo cual significaba una gran oportunidad para el ahora crítico de televisión, pues era la primera vez que podía presentarse con su nombre real y no con pseudónimos como hacía en las columnas que escribía para varios periódicos.

Sin embargo, Álvaro no estaba cómodo con hablar principalmente de chismes, por lo que salió al poco tiempo de integrarse para probar suerte en otros ámbitos. De ahí que mantuviera su trabajo como columnista de crítica televisiva y en 2005 hiciera su propio programa en ADN 40: Alta Definición, mismo que el año pasado terminó.





Inés Gómez Mont

Estuvo como conductora de Ventaneando de 2005 a 2009. Sus inicios fueron de los más peculiares, puesto que ella estaba en Tv Azteca como practicante por su carrera en Ciencias de la Comunicación. Fue Pati Chapoy quien la invitó a conducir al lado de ella y el resto de su equipo.

A la fecha, la también modelo recuerda lo estricta que fue Chapoy con ella al principio, pero sigue agradecida por esto. “Es una maestra y una líder. Ella me tuvo muchísima paciencia y me fue enseñando muchísimo en el tema de periodismo. Pati fue la que me dio todas las tablas”, dijo para el podcast Out Of The Box de Edgar Garza.

Hoy, luego de su salida del programa hace más de 10 años, Inés está dedicada a su vida como madre y empresaria.

