“La vida sigue”: Andrea Legarreta reflexionó sobre una posible salida de “Hoy”, justo el día que se reencontró en el foro con Galilea Montijo

Andrea Legarreta dijo que si terminara el programa matutino, "no se terminaría el mundo" (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Este lunes por la mañana el foro dos de Televisa San Ángel lució lleno y especialmente alegre, pues luego de casi ocho meses sin poder lograrlo, el elenco completo de la emisión se presentó a trabajar. Y es que no había sido posible porque en su momento, al iniciar la pandemia, la entonces productora de la emisión, la fallecida Magda Rodríguez, determinó dividir a los presentadores en equipos, a fin de mantener una sana distancia y un número menor de personas en el foro para reducir riesgos en cuanto a la infección por coronavirus.

Y aunque a lo largo de estos meses varios integrantes del elenco de Hoy dieron positivo a COVID-19, esta mañana pudieron juntarse todos. “Muy buenos días, feliz inicio de semana. Miren nada más. Ahora sí casa llena”, anunció como bienvenida Galilea Montijo al inicio de la transmisión. “Qué gusto, casa llena. Ahora sí mi ‘Negrito’ dio negativo, cosa que me llena de emoción”, saludó por su parte Andrea Legarreta, la primera del elenco en haber contraído la enfermedad hace meses.

Después de tanto tiempo de estar separados por equipos “A” y “B”, los conductores del programa matutino se pudieron reunir, y libres de COVID-19: fue así que Marisol González, Jorge ‘El burro’ Van Rankin, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Paul Stanley y Lambda García se mostraron felices de poder compartir juntos en el set del exitoso programa que lleva al aire más de dos décadas.

El cuadro completo de presentadores apareció al aire esta mañana (Foto: Captura de pantalla)

Respecto a los días decembrinos, cuando se avecinan las fiestas y las vacaciones, fue Legarreta quien explicó cómo se va a manejar la logística del programa a fin de seguir apareciendo en pantalla cada mañana:

“Como todos los años desde que inició el programa Hoy, obviamente son vacaciones trabajadas, porque estamos a cuadro, estamos al aire, son programas que se hacen con el mismo empeño, con el mismo cariño y con el mismo afán de entretener y pues, también se merecen, nos merecemos todos durante la pandemia… bueno, a lo mejor nos hemos detenido o por enfermedad o porque nos turnaban, pero en realidad desde que empezó la pandemia a la fecha no hemos parado. El programa Hoy no se ha detenido y yo creo que sí es justo y necesario unas vacaciones”, contó la también actriz al reportero Edén Dorantes para su canal de YouTube.

Legarreta reflexionó respecto a las personas del público que la consideran como la “figura más emblemática del matutino” y aunque agradeció la distinción, también aseguró que “nadie es indispensable”.

Legarreta dijo que agradece mucho al público el que la considere pieza fundamental del matutino (Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

“Mira, yo sí creo que el tiempo y los años te van colocando en un sitio. Lo que también creo es que nadie es indispensable. Siento que si de pronto terminara el programa Hoy cada quien tomaríamos un camino distinto quizás y con el mismo gozo, la misma entrega y la misma pasión. No se terminaría el mundo para nadie tampoco, agradezco mucho porque hay gente que dice ‘pienso en Hoy, pienso en ti’, y eso para mí es muy bonito, imagínate han nacido generaciones nuevas, han crecido con nosotros, han bailado el ‘Felicidades’ desde que estaban chiquititos, otros ya son unos niñotes, otros ya se casaron”, expresó a las afueras de Televisa.

Aseguró que se va a tomar unas vacaciones a final de año, pero no compartió a dónde viajará o cómo las disfrutará (Foto: Captura de pantalla)

“ Sí soy parte de la vida, de la historia de muchas personas que prenden su televisión en la cocina en la recámara, en la sala y ha sido muy hermoso para mí. Yo a veces salgo y hay gente que me trata luego hasta más cariñoso que mis tías porque soy parte de su día a día y para mí es algo muy halagador. No sé si yo no estuviera no existiría Hoy, yo creo que sí, yo creo que he aprendido a comprender que la vida sigue, sin embargo pues lo valoro mucho y aprecio que me digan eso” , finalizó.

