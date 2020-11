“Es una broma de humor negro”: Andrea Legarreta reaccionó al contagio de COVID-19 de Galilea Montijo

El COVID-19 se ha instalado en el foro de Hoy. Desde hace unas semanas varios de los conductores del programa de Televisa han resultado afectados con esta enfermedad y ahora tocó el turno de Galilea Montijo, quien informó sobre el resultado positivo de su prueba ayer por la noche.

Sobre este nuevo contagio hablaron Andrea Legarreta y sus compañeros al inicio del programa, donde destacaron que la conductora tapatía se encuentra bien, en compañía de su familia y están a la espera de un nuevo diagnóstico favorable.

Legarreta, quien fue de las primeras en enfermar, confirmó la prueba positiva de Galilea Montijo, aunque explicó que podría tratarse de un “falso-positivo”.

“Es una broma de humor negro porque sabemos que nuestra Gali dio positivo a Covid-19, entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño, que se recupere. Se siente bien, ustedes la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también”, dijo al inicio del programa de este jueves.





“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, añadió en el programa de esta mañana.

A pesar de no saber mucho de la enfermedad de Galilea Montijo, resaltó que no ha presentado síntomas que afecten su estado de salud.

“Están bien gracias a Dios, eso nos da mucho gusto, se han sentido bien, y por lo visto, a los que les dio, les ha dado leve”, concluyó.

Otro de los conductores, Paul Stanley, aprovechó su intervención para bromear sobre el avance del coronavirus en el programa, pero reafirmó su cariño por su compañera y amiga, Galilea Montijo.

Durante todo el anuncio los conductores hicieron distintas bromas para aminorar la noticia.

Anoche la presentadora informó sobre su padecimiento en su cuenta de Instagram. Por este medio, la comunicadora mexicana explicó que su última prueba resultó positiva, por lo que no estaría presente en el programa Hoy.

“¡¡¡Hola a todos!!! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de COVID resultó positiva. Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y Feliz noche”, escribió en sus historias de la red social, lo que acompañó con un sticker con la leyenda “Social distance”, en referencia a la Sana Distancia recomendada por las autoridades epidemiológicas.

Galilea Montijo dio positivo a COVID-19 (Foto: Instagram @alileamontijo)

Montijo estuvo presente en la transmisión de ayer, por lo que encendió las alarmas nuevamente entre la producción del programa de Televisa.

Durante la emisión del pasado miércoles, la conductora estuvo distanciada de sus compañeros como Andrea Legarreta, Pedro Prieto, Samia y la cantante Fey, que asistió al programa como invitada.

A pesar de su comportamiento en la emisión, en redes sociales sí apareció muy cerca de Paul Stanley, quien hoy se encuentra en la emisión.

El coronavirus apareció por primera vez en el programa cuando se confirmó el contagio de Andrea Legarreta e incluso tuvo que ser hospitalizada porque presentó una neumonía leve.

Casi un par de semanas más tarde, a mediados de septiembre, dio a conocer que por fin se libró de la enfermedad, pero aclaró que tendrá ligeras secuelas de cansancio, de acuerdo con su mensaje en las redes sociales.

En recientes fechas también se han conocido los casos de Lambda García, Andrea Escalona, Andrea Rodríguez y Enrique “El Capi” Albores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Galilea Montijo dio positivo a COVID-19

″¡Bésame!": Andrea Legarreta y Galilea Montijo se reencontraron en “Hoy” tras cinco meses alejadas por la pandemia

“Era la que más se cuidaba”: Galilea Montijo habló del contagio de COVID-19 de Andrea Legarreta y el “tristísimo” ambiente en Televisa

Otro contagio de COVID-19 en “Hoy”: el “Capi” Albores dio positivo