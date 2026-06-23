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Un proyecto pionero del Vall d’Hebron permite tratar en casa una de las afecciones más comunes en recién nacidos

La ictericia neonatal afecta al 60% de los recién nacidos y hasta al 80% de los bebés prematuros

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Dos médicos, un hombre y una mujer con batas blancas, posan con un dispositivo de fototerapia azul brillante en un entorno hospitalario con equipo médico
Médicos del Hospital Vall d’Hebron muestran un dispositivo de fototerapia neonatal domiciliaria, parte de un programa pionero para tratar la ictericia en recién nacidos en Barcelona. (Vall d'Hebron)

El Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) ha comenzado un programa pionero de atención neonatal que permite tratar una de las afecciones más comunes de los recién nacidos desde sus casas. Se trata de la ictericia neonatal, una patología que afecta al 60% de los bebés que llegan a término y hasta al 80% de los prematuros.

La ictericia neonatal es la manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia, una acumulación de bilirrubina en sangre causada por una inmadurez del hígado, anemias e infecciones, entre otras razones. La patología suele mostrarse con una coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos.

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En la mayoría de los casos, la ictericia neonatal evoluciona favorablemente sin necesidad de intervenir. Sin embargo, hay pequeños en los que los niveles de bilirrubina aumentan con rapidez o son demasiado elevados y necesitan ayuda de los médicos. En estas situaciones, el tratamiento habitual es la fototerapia, es decir, la exposición a radiación ultravioleta.

La fototerapia suele utilizarse como tratamiento antiinflamatorio para diferentes enfermedades dermatológicas, como la psoriasis. En bebés, consiste en colocar al recién nacido en una incubadora bajo lámparas que emiten una luz especial. Esta iluminación logra transformar la bilirrubina en compuestos solubles en agua que el organismo del recién nacido puede eliminar con facilidad.

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Fototerapia desde casa

Dispositivo de fototerapia médica BiliSoft 2.0 encendido con luz azul, conectado a equipo hospitalario en una habitación de hospital
Un dispositivo de fototerapia neonatal, que emite luz azul para tratar la ictericia en recién nacidos, se observa en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. (Vall d'Hebron)

El objetivo del Vall d’Hebron ha sido trasladar la fototerapia del hospital al hogar. “El Servicio de Neonatología dispone del programa de Hospitalización a Domicilio. Consiste en ingresar en su domicilio a un neonato que no podemos dar de alta aún, pero que está lo suficientemente estable como para estar en su casa, con sus padres. Una enfermera se encarga de su control en visitas presenciales y telefónicamente hasta el alta definitiva”, ha explicado el doctor Félix Castillo, jefe del Servicio de Neonatología de Vall dʼHebron, en un comunicado.

Los sanitarios envían a las familias a sus casas con un sistema de fototerapia desarrollado por GE HealthCare, que utiliza una luz LED azul y una pala flexible que permite envolver o sostener al bebé durante las sesiones del tratamiento. La pala puede utilizarse en cunas térmicas, incubadoras, en una cuna convencional o incluso en los brazos de los propios padres y/o sanitarios, lo que permite un entorno curativo sin renunciar a las ventajas de los cuidados con contacto piel con piel.

La efectividad de la fototerapia domiciliaria ha probado ser una alternativa segura para tratar la ictericia neonatal. Un estudio publicado en Pedriatic Research mostró que la duración del tratamiento es similar en el hospital y en el hogar, sin diferencias relevantes en la reducción diaria de bilirrubina. Supone, además, un tratamiento más amable tanto para las familias como para el recién nacido, que pueden curarse en un entorno agradable y conocido.

Por el momento, el programa de hospitalización a domicilio del centro barcelonés ha tratado a 260 neonatos en el año 2025, de los que 38 han recibido fototerapia por ictericia en sus casas. Todos estos pacientes sufrían la ictericia neonatal por causas fisiológicas no patológicas, por lo que podían tratarse desde casa sin peligro.

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