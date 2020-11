“¿Por qué dicen que no te quiero?”: Galilea Montijo y Andrea Escalona regresaron a “Hoy” en medio de fuertes versiones de rencillas

Video: andy___rodriguez / IG.

Después de recuperarse de COVID-19, Galilea Montijo reapareció en la emisión de este lunes de Hoy de Televisa.

La conductora tapatía no fue la única que regresó al matutino de las Estrellas. Andrea Escalona y Lambda García también estuvieron presentes después ausentarse por la misma enfermedad. Para “Andy” también fue su primera aparición desde la muerte de su madre, Magda Rodríguez, por un shock hipovolémico.

El show estuvo marcado por la dirección de Andrea Rodríguez, hermana de Magda y quien se tomará el cargo como productora.

El regreso de Galilea no estuvo ajeno a las versiones de que hay desavenencias al interior del equipo y que ella está enfrentada con Andrea Escalona, su tía Andrea y hasta con Andrea Legarreta.

“¿Por qué dicen que no te quiero?”, expresó Galilea en un video que compartió a través de sus historias de Instagram. En la publicación aparecen las tres Andreas, la también presentadora de Pequeños Gigantes y Lambda.

“Miren cómo nos queremos”, expresó la nueva productora de Hoy. “Ve la unión maravillosa”, expresa otra voz que participa en la grabación del video.

Las imágenes parecen ser una respuesta a las versiones de los periodistas de Chisme No Like, que aseguraron que Galilea pidió la salida de Andrea Escalona por fuertes diferencias y el supuesto favoritismo con el que la trataba su madre, Magda Rodríguez.

“Sí, Galilea pidió la cabeza de Andrea”, expresó el comentarista Javier Ceriani.

La presencia de Galilea en “Hoy” ha estado marcada durante años por supuestas diferencias con compañeras. No han sido pocas las ocasiones en que han tenido que salir a los micrófonos para aclarar que tienen una relación profesional.

“La empecé a oler”: Andrea Escalona habló de cómo superó el COVID-19 y tiene presenta a su madre

Foto: Instagram, Andrea Escalona

Andrea Escalona confesó que recibió varias señales antes de despedirse definitivamente de la consagrada productora de televisión, recordada por su participación en Hoy, Con sello de mujer, Guerreros 2020 y Enamorándonos.

La actriz y conductora relató cómo han sido los días desde que falleció su madre y resaltó que a través de sueños o meditaciones ha recibido ayuda para afrontar esta despedida, pero también para superar el único síntoma que tuvo por coronavirus, enfermedad que le fue diagnosticada justo después del sepelio.

“Es una terapia de los ángeles, entré con el corazón abierto y cuando hago la meditación llego a un jardín donde me recibe mi mamá con un abrazo, que me abrazaba con todo su cuerpo... la empecé a oler. Lo único que me pasó con el COVID fue que perdí el olfato, pero en ese momento me regresó el olfato y olí a Magda”, confesó en una charla con la periodista Luz María Doria.

Escalona añadió que desde entonces percibe todos los olores sin problemas e incluso ha tenido varios sueños sobre las bromas de su mamá, pero lo que más le llama la atención son las señales que recibió antes y después del inesperado deceso el pasado 1 de noviembre.

Aceptó que siente la presencia de la famosa productora todo el tiempo, pero el día que dejó las cenizas en su casa de campo en Villa del Carbón, en el Estado de México, la percibió a través de un rayo del Sol.

Andrea Escalona y Magda Rodríguez tuvieron la oportunidad de platicar sobre la muerte, episodio que surgió de la manera menos pensada. “Una semana antes de que se muriera, estábamos en el coche y de la nada me dijo: ‘yo me voy a morir cuando me tenga que morir y por lo que me tenga que morir, porque yo firmé un contrato en el cielo de que ya todo está predestinado y cuando yo cumpla me voy a morir’... siempre me decía ‘me voy a morir joven’ y de repente pum”, recordó la conductora de Hoy.

Añadió que antes de la muerte de Rodríguez recibió otras señales, como la la última conversación que tuvieron, una depresión que la embargó desde el inició de octubre, un sentimiento de pérdida y hasta la enfermedad de su mascota, que curiosamente padeció lo mismo que su mamá.

“A las 10 de la mañana le hablo, no me contesta y le marco a la chica que trabajaba con ella y yo no soy aprensiva, pero le dije ‘te vas a su cuarto y me la despiertas’. En lo que va caminando pienso ‘sin mi mamá me muero’ y eso siento cuando me dice ‘está tiesa, está en la cama y no se mueve’. Todavía no lo entiendo o sigo en shock”, relató.

“Antes de que muriera Magda, Tomás (su mascota) tiene sangrado en su popo, en los intestinos, y fue justamente lo que se le revienta por dentro, porque tenía popo y sangrado de la úlcera que se le revienta y Tomás tuvo lo mismo jueves y viernes...”, mencionó.

