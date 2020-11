“¡No soy la patrona, soy una empleada!”: Andrea Legarreta estalló contra quienes la tachan de ser la que manda en “Hoy”

La conductora Andrea Legarreta apareció muy molesta a hablar ante los medios de comunicación luego de que se dijera nuevamente de que ella es una de las voces cantantes y quien da órdenes en el popular matutino Hoy.

Y es que Legarreta se dedicó a criticar el papel de algunos comunicadores y medios de comunicación que han intentado mostrarla como una mandamás dentro del programa y sobre las posibles rivalidades que supuestamente tendría con Galilea Montijo e inclusive con la finada Magda Rodríguez, por lo que se dio a la tarea de desmentir estas supuestas versiones:

La conductora afirmó que a pesar de que siempre hay diferencias como lo habría en cualquier trabajo, todos saben que cada uno aporta algo distinto, por lo que enfatizó que el programa tiene planeado ser el espejo de ser una revista para tratar de llevar un contenido muy variado para todos, pero que de ninguna manera esto pone a nadie por encima de nadie que no sean los productores.

Además reiteró que hay personas dentro del medio que son “mala onda” y que buscan llenar información negativa de ellos sólo para afectarles, aunque nunca refirió ningún nombre en específico:

La conductora refirió nombres de algunos famosos que le hubiera gustado que se quedaran en le programa pero que nunca se dio su consolidación como Martha Carrillo y Martha Guzmán. Además aseguró que no es la “patrona” en ningún sentido y afirmó que sólo se dedica a hacer su trabajo directamente, que es entretener:

¡Pues no, ni soy la patrona, soy una empleada! Y gracias a Dios he demostrado que soy comprometida, que he dado resultados. Estoy aquí desde los ocho años, no fui una niña famosa sino una adolescente chambeadora, he estado en distintas áreas, he participado en cosas horrorosas, me han botado. Lo que quiero decir es que he hecho una carrera...