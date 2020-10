Cynthia Rodríguez habló de su romance con Carlos Rivera: “Estoy con mi alma gemela, con el amor de mi vida”

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Foto: YouTube)

Además de hablar del acoso que sufrió en TV Azteca en los inicios de su carrera, Cynthia Rodríguez hizo algunos comentarios sobre su romance con el cantante Carlos Rivera.

Cynthia fue una de las recientes invitadas al programa de YouTube Pinky Promise, de Karla Díaz -integrante de JNS.

En la charla, en la cual también participó Laura G -compañera de Cynthia en Venga la alegría, Rodríguez dejó en claro el amor que siente por Carlos Rivera.

En los primeros minutos de la emisión, que duró más de dos horas, Laura G habló sobre cómo cambió su vida tras ser mamá y Cynthia comentó que tener hijos sí está en sus planes.

Cynthia comentó que sí desea embarazarse

“Me encantaría (embarazarse), sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo la verdad, tampoco que digas me voy a esperar cinco años. Es un plan que tengo pronto”.

Cynthia destacó que si algo la une con Carlos Rivera es que ambos son muy apegados a su familias y eso les ha permitido atravesar temporadas complicadas como la reciente de la pandemia de COVID-19.

“Cuando tienes cosas tan afines con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta es lo mejor que te puede pasar en la vida”, comentó la egresada de La Academia, el mismo reality donde se dio a conocer Rivera.

También destacó que hay versiones encontradas sobre las personas con las que deberían relacionarse quienes se dedican al entretenimiento.

Cynthia se mostró muy enamorada de Carlos Rivera (Foto: Instagram de Carlos Rivera)

Por una parte están quienes dicen que lo mejor es andar con alguien del medio y otros que aconsejan relacionarse con personas ajenas.

“No hay un secreto, es encontrar a la persona adecuada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que es esa persona y no te quieres separar nunca”, comentó Cynthia.

Karla le preguntó entonces si está con el amor de su vida, a lo que Rodríguez respondió sin titubear:

“Yo estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida”.

Y dejó en claro que no se ve con alguien más, pues Karla le preguntó si ya se quedó ahí. “Sí ya, por mí sí. Estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices”.

En esa misma entrevista, Cynthia narró cómo al inicio de su carrera sufrió un episodio de acoso en TV Azteca.

“Fue hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en todo esto y había una persona, ya mayor, que cuando yo estaba promocionando mi primer disco siempre me decía ‘ay, a ver qué día vienes, yo quiero que vengas a cantar’”.

Detalló que la presencia de esa persona siempre la incomodó.

“Un día me dijo, quiero que vengas a cenar conmigo, y yo me quedé un poco en shock, luego le dije que sí, que perfecto, que mi papá, mi mamá y mi hermana venían con nosotros y ya me dijo que entonces en otra ocasión, por fortuna mi familia siempre estuvo ahí, conmigo en los primeros años de mi carrera”, añadió sobre esa persona, y aunque no dio a conocer la identidad sí dijo que se trataba de un conductor muy popular.

