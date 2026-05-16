Roberto Velasco dialoga con canciller de Portugal previo a firma de acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Roberto Velasco asumirá el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) dialogó a través de una llamada telefónica con Paulo Rangel, ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, a pocos días de que el gobierno de México firme un acuerdo comercial con la Unión Europea.

En su cuenta de X, la SRE indicó que en la llamada se dio segumiento a la agenda bilateral y a las oportunidades de cooperación económica.

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“El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal (@nestrangeiro_pt), aulo Rangel (@PauloRangel_pt), para dar seguimiento a la agenda bilateral y a las oportunidades de cooperación económica”, escribió en la red social.

En la misma publicación, la dependencia federal indicó que “Portugal es un socio relevante para México en Europa”, al destacar que nuestro país es su segundo socio comercial en América Latina.

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Mencionó que ambos países impulsan nuevas rutas de conectividad y comercio, como el Corredor Marítimo Sines-Coatzacoalcos, en el marco de una relación México-Unión Europea basada en cooperación, complementariedad y beneficio mutuo.

El 3 de febrero pasado, México y Portugal firmaron en el puerto de Sines un protocolo para desarrollar un corredor marítimo entre ambos países.

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El acuerdo, suscrito por representantes portuarios de ambos lados, permitirá el transporte de carga contenerizada, graneles y gas natural licuado entre Sines y los puertos mexicanos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

Ambas partes calificaron a Sines y Coatzacoalcos como “puertos hermanos” y extendieron la cooperación a Salina Cruz.

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El protocolo tiene como antecedente un memorando de entendimiento firmado en 2023 y contempla cooperación en comercio exterior, innovación, ingeniería, sustentabilidad, protección ambiental y gestión portuaria segura.

El objetivo es dinamizar el comercio bilateral, fortalecer el sector logístico e industrial y compartir mejores prácticas para la gestión portuaria.

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Además, el acuerdo busca reforzar la conexión ferroviaria del Istmo y contribuir a una ruta bioceánica que conecte con la Unión Europea.

México alista firma de acuerdo con UE

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el próximo 27 de mayo se firmará en Ciudad de México el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Este tratado actualizará el acuerdo original de 2000 y permitirá a empresas y agricultores mexicanos acceder a un mercado de 450 millones de personas.

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El sector más beneficiado será el agroindustrial, pues los productos agropecuarios mexicanos podrán exportarse a Europa sin aranceles.

También la industria automotriz y de autopartes quedará libre de aranceles. Ebrard resaltó que uno de los objetivos principales es incrementar al 50% las exportaciones mexicanas a la Unión Europea para 2030.

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Entre los cambios relevantes están la desgravación arancelaria para nuevos productos, acceso preferencial al mercado europeo para productos agroalimentarios mexicanos, reconocimiento de denominaciones de origen, un nuevo capítulo sobre comercio digital y, por primera vez, un apartado específico para PYMES.

La ceremonia tendrá la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo António Costa.

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Sheinbaum destacó el papel de las mujeres en este acuerdo, que lleva la firma de dos líderes femeninas.