Por qué Carlos Rivera se reunió con Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México

El cantante Carlos Rivera sorprendió el fin de semana al compartir fotografías de un encuentro que sostuvo con Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México.

Según explicó el intérprete en su cuenta de Instagram, la idea era mostrarle al funcionario estadounidense las bellezas de su estado natal, Tlaxcala, y por ello fue invitado a la reunión por Marco Mena, gobernador de la entidad.

El intérprete agradeció a Mena la invitación para darle la bienvenida a Tlaxcala a Landau, a quien definió como un “tipazo”.

“Siempre es un orgullo compartir las maravillas de mi tierra con el mundo”.

Rivera compartió un par de fotografías del encuentro y explicó que el títere con el que aparecieron en las imágenes fue realizado en madera por Elsa Padilla, una artesana de Tizatlán.

El Embajador Landau también dio testimonio de la reunión en Tlaxcala. En su cuenta de Twitter compartió una foto junto a Rivera y también una de los escamoles que probó.

“También conocí la gastronomía tradicional en una comida con ilustres tlaxcaltecos incluyendo a @_CarlosRivera y la rectora Susana Fernández. Probé por primera vez los escamoles—¡suerte que nadie mencionó las hormigas hasta que haya consumido la gordita!”.

Landua informó la mañana de este domingo de se visita a Tlaxcala. “Fantástico destino para pasar el fin de semana afuera de la CDMX. Gracias Gobernador @MarcoAMena por presumirme la cultura, historia y tradición de su estado. #NuevaNormalidad”, escribió en un tuit donde incluyó una foto junto al gobernador, así como imágenes captadas al interior de la catedral del estado.

También se refirió como una “maravilla” a los murales en el Palacio de Gobierno de la entidad y, finalmente, habló del encuentro con Carlos Rivera.

Activo en la cuarentena

Debido a la epidemia de COVID-19, la industria musical ha tenido que pausar gran parte de sus actividades; sin embargo, Carlos Rivera lanzó apenas a inicios de este mes una canción llamada Volver, un tema de la cantautora española Rozalén.

Ese lanzamiento se convirtió en la primera entrega de su nuevo proyecto en el que ofrece nuevas versiones de las canciones que ha estado escuchando durante la cuarentena del coronavirus.

“Simplemente quise cantar mis canciones favoritas ahora que he estado encerrado, espero que lo disfruten tanto como yo”, dijo Rivera en un comunicado sobre su proyecto, que espera salga a principios de 2021.

“No son necesariamente las canciones más conocidas. De hecho, me gustan porque son casi secretas, pero son las que más me gusta cantar, y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título como ´Si fuera mía´, porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, detalló durante una transmisión de Instagram Live.

Su plan es sacar una canción nueva cada jueves en la noche, hasta completar las siete que escogió para su iniciativa, que saldrán acompañadas de un video dirigido por Andrés Ibañez y grabado en los emblemáticos estudios de Sony Music en la Ciudad de México.

Figura en redes sociales

Christopher Landau rindió protesta como embajador de Estados Unidos en México el 12 de agosto de 2019. Desde entonces ha sido notable su uso de Twitter, en donde no solo comparte fotos e información sobre su vida cotidiana y sus actividades en el país, sino que también se da tiempo de interactuar con sus seguidores.

